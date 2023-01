ചൈനയിൽ ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരാഘോഷം: 40 ദിവസം, പ്രതീക്ഷ 2 ബില്യൻ യാത്രകൾ

ഷാങ്ഹായ് ∙ 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ചൈനയിൽ വീണ്ടും പൂർണതോതിലുള്ള ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന് തുടക്കം. ‘ചുൻ യുൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന്റെ 40 ദിവസം നീണ്ട ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കാണ് ശനിയാഴ്ച ആരംഭമായത്. ചൈനയിലേക്കും രാജ്യത്തിനകത്തും എറ്റവുമധികം യാത്രകൾ നടക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജനുവരി 21നാണ് ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരത്തിന്റെ പൊതുഅവധി ആരംഭിക്കുക. 2020നുശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ ആഘോഷമെന്നതിനാൽ സഞ്ചാരികളുടെ വൻ ഒഴുക്കാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി കോവിഡ് പതിവ് പരിശോധന, യാത്രാ നിയന്ത്രണം, കൂട്ട ലോക്ഡൗണുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഇളവ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു നീക്കം. പെട്ടെന്നുള്ള ഇളവുകളെ തുടർന്നു ചൈനയിൽ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വൻ വർധനയുണ്ട്. ആശുപത്രികൾ രോഗികളെ കൊണ്ടു നിറയുകയും മരുന്നുക്ഷാമമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.

‘ചുൻ യുൻ’ ആഘോഷം, അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ച അനുഭവിക്കുന്ന ചൈനയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. അടുത്ത 40 ദിവസത്തിൽ 2 ബില്യനിലധികം യാത്രകൾ നടക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ചൈനയുടെ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 99.5% വർധനയാണിത്; 2019നേക്കാൾ 70.3% വർധന. ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചാന്ദ്ര പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാനുമുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് പലനാടുകളിലായുള്ള ചൈനീസ് ജനത. കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമിതമായ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അഭിപ്രായമുയരുന്നുണ്ട്.

നഗരങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു പോകുമ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപനം വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. നഗരങ്ങളിൽ ഉള്ളതു പോലെയുള്ള ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങൾ അവിടെയില്ലാത്തതും സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാക്കിയേക്കാം. ഞായറാഴ്ച, ഹോങ്കോങ്ങുമായുള്ള ചൈനയുടെ അതിർത്തി വീണ്ടും തുറന്നിരുന്നു. ചൈനയിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന നിയന്ത്രണവും നീക്കി. ഇതോടെ ഏകദേശം 3 വർഷത്തിനുശേഷം ചൈനയിൽനിന്നു വിദേശത്തേയ്ക്കു പോകുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി. തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടെന്നതിനാലാണ് ഈ വർധന.

English Summary: 2 Billion People To Travel In China's "Great Migration" Over Next 40 Days