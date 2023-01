‘രാമക്ഷേത്രം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പൂജാരിയാണോ? നിങ്ങൾ രാജ്യം സുരക്ഷിതമാക്കൂ’

പാനിപ്പത്ത് ∙ 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ. അമിത് ഷാ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയോ മഹന്തോ ആണോയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായുള്ള റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



‘‘എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അതും ത്രിപുര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി. 2024 മേയിൽ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ രാമക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആരാണ്?. രാമക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയോ മഹന്തോ ആണോ?. അക്കാര്യം മഹന്തും ഋഷിമാരും പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. രാജ്യം സുരക്ഷിതമാക്കുക, ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുക, ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യപ്രചാരണ ആയുധം രാമക്ഷേത്രം ആയിരിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകിയാണ് ത്രിപുരയിലെ സാബ്റൂമിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് രാമക്ഷേത്രം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘‘രാഹുൽ ബാബ, സാബ്റൂമിൽനിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് പൂർത്തിയാകുന്നത്’’ – കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ആദ്യം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അമിത്ഷാ ത്രിപുരയിലെത്തിയത്.

English Summary: "Are You The Pujari?" Mallikarjun Kharge's Swipe At Amit Shah Over Ram Temple