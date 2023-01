കൊല്ലം∙ നിലമേലില്‍ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് ഉടമയെ മർദിച്ച കേസിൽ സിഐടിയു തൊഴിലാളികൾ അറസ്റ്റിൽ. പ്രേംദാസ്, രഘു, ജയേഷ്, സിനു, മോഹനൻപിള്ള എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവർക്കെതിരെ അതിക്രമിച്ചു കടന്നു മർദിക്കൽ, അന്യായമായി സംഘംചേരൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി.

യൂണിയന്‍ കോര്‍പ് സൂപ്പര്‍മാര്‍ട്ട് ഉടമ ഷാനിനാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. നേരത്തെ ഒരു തൊഴിലാളിയുമായി ഉണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് സംഘടിതമായ ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് ഷാന്‍ പറഞ്ഞു. ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ ഗുണ്ടായിസം പതിവാണെന്നും ഇവര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കടയുടമയെ വലിച്ചിഴച്ച് തറയിലിട്ട് മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സംഭവം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് സിഐടിയു കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്.ജയമോഹന്‍ പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കില്‍ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

English Summary: Five CITU workers arrested for attacking super market owner in Kollam