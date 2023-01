122 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ അഞ്ചാം ഡിസംബർ; കുളിരു ചോരുന്നു?

പത്തനംതിട്ട ∙ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും ചൂടേറ്റവും മൂലം ഡിസംബർ മാസത്തിന്റെ കുളിരും തണുപ്പും ചോർന്നു പോവുകയാണോ? കടന്നുപോയതു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെതന്നെ ഏറ്റവും തണുപ്പുകുറഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസമെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പഠനം.

122 വർഷത്തിനിടെ ഡിസംബറിൽ താപവർധന അനുഭവപ്പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് 2022 എന്ന് ഐഎംഡി വ്യക്തമാക്കി. 2015 (31.3), 2012 (30.87), 2016 (30.71) 2011 (30.52) എന്നീ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതിനു മുൻപ് താപനില ഉയർന്നത്. 30.47 ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ 2022 ഡിസംബറും ഈ പരമ്പരയിലെ ചൂടേറിയ അഞ്ചാമത്തെ വർഷമായി.

കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ശരാശരി കൂടിയ താപനില ഇതുവരെ 29.79 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നത് ഈ വർഷം 30.47 ആയി ഉയർന്നു. 0.68 ഡിഗ്രിയുടെ വർധന. രാത്രി കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന കുറഞ്ഞ താപനിലയിലും മാറ്റം പ്രകടമാണ്. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ശരാശരി കുറഞ്ഞ താപനില 20.97 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നത് ഈ ഡിസംബറിൽ 22.97 ആയി.

122 വർഷത്തിനിടയിൽ ശരാശരി തണുപ്പു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വർഷമെന്ന റെക്കോഡും 2022 സ്വന്തമാക്കി. 2015 (22.66), 2019 (22.58) എന്നിവയാണ് ഇതിനു മുൻപ് ശരാശരി തണുപ്പു കുറവു രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റു വർഷങ്ങൾ.

ശരാശരി താപനിലയിലും വർധന

രാജ്യത്ത് ഡിസംബറിലെ ശരാശരി കൂടിയ താപനില 26.53 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നത് ഈ ഡിസംബറിൽ 27.32 ആയി ഉയർന്നു. 0.79 ഡിഗ്രിയുടെ വർധന. 2016 നു ശേഷമുള്ള (27.75) ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയാണ് ഇത്. ഡിസംബറിലെ കുറഞ്ഞ താപനിലയുടെ ദീർഘകാല ശരാശരി 14.44 ആയിരുന്നത് ഈ വർഷം 15.65 ആയി. 1.31 ഡിഗ്രിയുടെ വർധന.

190 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്ത് ഡിസംബർ‌ മാസത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും ചേർന്നുള്ള ശരാശരി താപനില ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തി. 21.49 ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഡിസംബറിൽ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2008 ലെ 21.46 ഡിഗ്രി എന്ന ശരാശരി താപനിലയിലെ റെക്കോഡ് ഇതോടെ 2022ലേക്കു മാറി.

