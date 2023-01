തിരുവനന്തപുരം∙ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം ജനുവരി എട്ടിന്, ഞായറാഴ്ച, കൊച്ചിയിൽ. ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ നിലപാടുകളും ചർച്ചയാകും. വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണു ഭാരവാഹി യോഗം ചേരുന്നത്. മാർച്ചിൽ നിലവിലെ കമ്മിറ്റിയുടെ 3 വർഷത്തെ കാലാവധി അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കണം.

ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തണമെന്നാണു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ആവശ്യം. കഴിഞ്ഞ തവണയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ഷാഫിക്കും കെ.എസ്.ശബരീനാഥനും വേണ്ടി അത് ഒഴിവാക്കി. തങ്ങൾക്കു വേണ്ടവരെ വളഞ്ഞവഴിയിൽ നേതൃസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനായി ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ പതിവുപോലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിച്ചേക്കുമെന്നും പരാതിയുണ്ട്. യുവാക്കൾ അതിനു തടയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തേതിനേക്കാൾ താഴേക്കുപോകുമെന്ന നിലപാടിലുമാണു നിഷ്പക്ഷ നേതാക്കൾ.

നിലവിലെ ഭാരവാഹികൾക്കു പുനഃസംഘടന നടത്താനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെ നോമിനികളായ നേതാക്കൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ പോലും പരാജയമാണെന്ന പാതികളും ഉണ്ട്. ബൂത്ത്, മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ ശക്തമായിരുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാതലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ്.

ഷാഫിയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന പരാതികളും ഞായറാഴ്ചത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കു വന്നേക്കും. ഏറ്റെടുത്ത സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സംഘടനയ്ക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്വർണക്കടത്തു വിവാദം, വാട്സാപ് ചാറ്റിന്റെ പേരിൽ ശബരീനാഥന്റെ അറസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെ പിൻവാതിൽ നിയമം എന്നിവയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ, ബന്ധപ്പട്ടവരെ വഴിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണു ഷാഫി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചവർക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നേതൃത്വത്തിനു സാധിച്ചില്ല. പ്രവർത്തകർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കു പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചാണു സംഘടനയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത്. കോർപറേഷനിൽ സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ ഷാഫിയെ പിന്നീടു കണ്ടതു ഖത്തർ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് വേദിയിലായിരുന്നു. യുവാക്കളെ സമരത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ട പ്രസിഡന്റ് വിദേശത്തു പോയതിനെതിരായ വിമർശനം ഉയർന്നപ്പോൾ തന്റേതായ ന്യായീകരണം നിരത്തി ഷാഫി പ്രതിരോധിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എൻ.എസ്.നുസൂറിനും എസ്.എം.ബാലുവിനും എതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യവും പരിഗണിക്കും. ശബരിയുടെ വാട്സാപ് ചോർന്നതിനെക്കുറിച്ചു ദേശീയ കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ച പരാതി നുസൂർ മാധ്യമങ്ങൾക്കു നൽകിയെന്നാണു കുറ്റം. പാലക്കാട് ശിബിരത്തിൽ വനിതാ ഭാരവാഹിയോടു മോശമായി പെരുമാറിയ വിവരം പുറത്തുവിട്ടതാണ് ബാലുവിനെതിരായ നടപടിക്കു കാരണമായത്. എന്നാൽ ഇരുവർക്കും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയ നോട്ടിസിൽ സസ്പെൻഷന്റെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. നുസൂറിനെയും ബാലുവിനെയും തിരിച്ചെടുക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഷാഫി മറ്റു തിരക്കുകളിൽ ആയതിനാലാണു തീരുമാനം നീണ്ടുപോയത്.

പാലക്കാട് സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായി പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹിയെ തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസിയിലെ ഉന്നതർക്കൊപ്പമാണു സഞ്ചാരം. പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഈ ഭാരവാഹിയാണു അകത്തു നിൽക്കുന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന പരിഹാസവും കോൺ‍ഗ്രസിനുള്ളിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Youth Congress to Convene Crucial Meeting on Janurary 8th at Ernakulam