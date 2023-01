ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് കള്ളക്കുറിച്ചിയില്‍ കോര്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മില്‍ വൻ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. കസേരയും ഇരുമ്പുവടികളുമായി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചേരിതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചു. പൊലീസെത്തി ലാത്തിവീശിയാണു പ്രവര്‍ത്തകരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്.

ദൈനംദിന പരിപാടികള്‍ തീരുമാനിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോര്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ കയറിക്കൂടാനായിരുന്നു അടിപിടി. കള്ളക്കുറിച്ചി ശങ്കരാപുരത്തെ സ്വകാര്യ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലാണു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കു കീഴിലുള്ള ശക്തികേന്ദ്രം രൂപീകരിക്കാന്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നത്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരുളിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ 500–ലേറെ പേര്‍ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. നേരത്തേ അംഗീകരിച്ച പട്ടികയില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയതിനെ കള്ളക്കുറിച്ചി വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാമചന്ദ്രന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു.

തര്‍ക്കത്തിനിടെ അരുളിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ കോളറില്‍ രാമചന്ദ്രന്‍ പിടിച്ചതോടെ അടിപൊട്ടി. പിന്നെ കസേര കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ചിലര്‍ ഹാളിന്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന കമ്പിവടി ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യവും പറച്ചിലും തുടർന്നു. സാരമായി പരുക്കേറ്റ 20 പേരെ കള്ളക്കുറിച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സമീപവാസികള്‍ അറിയിച്ചപ്പോൾ ശങ്കരാപുരം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാക്കി. ആരും പരാതി നല്‍കാത്തതിനാല്‍ ഇതുവരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല.

English Summary: BJP activists clashed over formation of core committee at Kallakurichi, Tamil Nadu