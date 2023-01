ആലപ്പുഴ ∙ മാന്നാറിൽ കോൺക്രീറ്റ് തൂൺ ഇടിഞ്ഞുവീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. കുരട്ടിശേരി കോലടത്ത് സുരേഷ് നായർ– ശ്രീവിദ്യ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ഗൗരിശങ്കറാണ് മരിച്ചത്.

വീടിനു സമീപം ഉപയോഗിക്കാതെ ഇട്ടിരുന്ന തൊഴുത്തിന്റെ തൂണിൽ കെട്ടിയ കയറിൽ തുങ്ങുന്നതിനിടെ തൂൺ ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മാന്നാർ ഗവ. ജെ.ബി.സ്കൂളിലെ കെജി വിദ്യാർഥിയാണ്.

English Summary: Five year old boy dies after concrete pillar collapse at Alappuzha