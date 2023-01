രജൗരിയിലെ ഭീകരാക്രമണം: ചികിത്സയിലിരുന്നയാൾ മരിച്ചു; മരണം ഏഴായി

ശ്രീനഗർ∙ കശ്മീരിലെ രജൗരിയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാൾ മരിച്ചു. പ്രിൻസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 7 ആയി. നേരത്തെ രണ്ടു കുട്ടികളടക്കം ആറുപേരാണ് മരിച്ചത്.

പുതുവർഷദിനത്തിലും രണ്ടാം തീയതിയുമായിരുന്നു ഭീകരാക്രമണം. 14 മണിക്കൂറിനിടെയാണ് രണ്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. രജൗരി പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ദാംഗ്രി ഗ്രാമത്തിൽ വീടുകൾക്കുനേരെ അക്രമിസംഘം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. കശ്മീരിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും കശ്മീരികളല്ലാത്തവരെയുമാണ് ഭീകരർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിന് കാരണക്കാരായ ഭീകരരെ സൈന്യത്തിന് കണ്ടെത്താനാകാത്തതിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.

അതേസമയം, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ബാലാകോട്ടിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സേന വധിച്ചു. പാക്ക് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ കൂടുതൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നു. ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Rajouri terror attack: One more civilian succumbs; toll climbs to 7