‘തരൂർ തറവാടി നായർ, പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനും കഴിവുണ്ട്’; സതീശനോട് സമുദായം പൊറുക്കില്ല’

കോട്ടയം∙ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പോലും കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂരിന് കഴിവുണ്ടെന്നും എന്നാൽ കൂടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരൻ നായർ. ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘തറവാടി നായരാണ് തരൂർ. അദ്ദേഹം ഒരു ആഗോള പൗരനാണ്. രാഷ്ട്രീയ അതിർവരമ്പുകൾ മായ്‌ക്കുന്ന ആളാണ്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വെറുമൊരു കോൺഗ്രസുകാരനായി കാണേണ്ടതില്ല. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ പോലും തരൂരിന് കഴിവുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടെയുള്ളവർ അത് അനുവദിക്കില്ല’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഭിമുഖത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനെതിരെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. സതീശന്‍ ഒരിക്കൽ ‘ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കിടക്കരുത്’ എന്നു പറഞ്ഞു. അത് മര്യാദയില്ലാത്ത പ്രയോഗമായിരുന്നു. അത്തരം ഭാഷ അസ്വീകാര്യമാണ്. സതീശനോട് ഒരിക്കലും സമുദായം പൊറുക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ സതീശന്റെ പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നുവെന്ന ചോദ്യത്തിന് കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുചോദ്യം. അപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണോ നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇരുവരും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്നും താൻ കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് വിജയിച്ചത് കോൺഗ്രസിന്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടാണെന്നും സുകുമാരൻ നായർ ആരോപിച്ചു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഉയർത്തിക്കാണിച്ചതു കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് തോറ്റത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

