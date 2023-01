തിരുവനന്തപുരം മെഡി. കോളജിൽ നഴ്സിന് മർദനം; രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരൻ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപ്പുരം∙ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നഴ്സിന് രോഗിയുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരനിൽനിന്നു മർദനം. 28ാം വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നഴ്സ് പ്രസീതയ്ക്കുനേരെയായിരുന്നു അതിക്രമം. പ്രതി പൂവാർ സ്വദേശി അനുവിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ നടന്ന അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് തിരുവനന്തപ്പുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കെജിഎൻയു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എം. അനസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: The nurse got beaten by the patient's bystander