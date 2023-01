‘മദ്യപിച്ചത് ഒന്നുറങ്ങാനെന്നു പറഞ്ഞു’; മൂത്രമൊഴിച്ചയാളെക്കുറിച്ച് സഹയാത്രികൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനത്തിൽ യാത്രക്കാരിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചയാൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചത് ഒന്നുറങ്ങാന്‍ വേണ്ടിയാണെന്ന് തന്നോടു പറഞ്ഞതായി സഹയാത്രികനായ ഡോക്ടർ. ദേശീയ മാധ്യമമായ എൻഡിടിവിയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം അയാൾ ഒരേ ചോദ്യം പലതവണ ചോദിച്ചെന്നും പിച്ചും പേയും പറയുന്ന പോലെ തോന്നിയെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. കുറേ ദിവസമായി ഉറങ്ങിയില്ലെന്നും ഒന്നു നന്നായി ഉറങ്ങാനായിട്ടാണ് അമിതമായി മദ്യപിച്ചതെന്നും ശങ്കർമിശ്ര പറഞ്ഞെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു. നവംബർ 26നാണ് എയർ ഇന്ത്യാ വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ശങ്കർ മിശ്ര മൂത്രമൊഴിച്ചത്. െബംഗളൂരുവിൽവച്ചാണ് ശങ്കർമിശ്ര അറസ്റ്റിലായത്.



