‘സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റില്ല; ഗ്രൂപ്പിസം ഒടുക്കും,’ തല പുകച്ച് ജാവഡേക്കർ: സുരേഷ് ഗോപി ഇങ്ങെടുക്കുമോ?

‘ബിജെപി കേരളത്തിൽ ഒന്നിച്ചു മുന്നേറും’. ബിജെപി കേരള ഘടകം കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അടുത്തിടെ നടത്തിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയാണിത്. തമ്മിലടി രൂക്ഷമായ ബിജെപി കേരള ഘടകത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന. കുറിപ്പ് വായിച്ചവരുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നതാണ് ഈ ചോദ്യം. ഈ പ്രസ്താവന ബിജെപിയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ സൂചന നൽകുന്നുണ്ടോ ? അതു സത്യമാണ്. ബിജെപി കേരള ഘടകത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെതിരെ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ നടത്തിയ ഒരു ‘സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക്’ ആയിരുന്നു ആ പ്രസ്താവന. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ ബിജെപിയുടെ പുതിയ ചുമതലക്കാരനുമാണ് (പ്രഭാരി) പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ.

തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സി.പി.രാധാകൃഷ്ണനെ പ്രഭാരി സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി ജാവഡേക്കറെപ്പോലൊരു രാഷ്ട്രീയതന്ത്രജ്ഞനെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾതന്നെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയങ്ങൾ നേടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കു പാർട്ടിയെ വളർത്തുക. അതിന്റെ തുടക്കമാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു കെ.സുരേന്ദ്രൻ തുടരുമെന്നു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം നൽകിയത്. കേരള ഘടകത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ലെന്നു ജാവഡേക്കർ പ്രസ്താവിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച ബിജെപി കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയെത്തി–ജാവഡേക്കറുടെ പ്രസ്താവനയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി അറിയിക്കുന്നതായിരുന്നു അത്. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ജാവഡേക്കറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ? സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ തുടരുമോ ? ബിജെപി കേരള ഘടകത്തിലെ പടലപ്പിണക്കം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ജാവഡേക്കറുടെ നീക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നിൽ ഉന്നത തല ഇടപെടൽ?



ജാവഡേക്കറുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണു കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ സംയുക്ത പ്രസ്താവന. അതിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനും സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം. ഗണേശനും ഒഴികെ എല്ലാവരും ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും നാൾ കേരളത്തിൽ ബിജെപി ഗ്രൂപ്പ് പോരിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തവരും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി നിന്നവരുമെല്ലാം ഗ്രൂപ്പോ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ ഇല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി ഒപ്പുവച്ചു. കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷമെന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് പി.കെ.കൃഷ്ണദാസും മുരളീധരൻ വിഭാഗമെന്ന പക്ഷത്തിന്റെ നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ വി.മുരളീധരനും ഒപ്പിട്ടവരിലുണ്ട്. മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാർ, നിലവിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ, കേരളത്തിൽനിന്നു ബിജെപി ദേശീയ ഭാരവാഹിത്വമുള്ളവർ, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽനിന്നുള്ള പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവ് എന്നിവരും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും സംഘടനാ സെക്രട്ടറിയുമാണു സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ. മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരെന്ന നിലയിൽ ഒ.രാജഗോപാൽ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, വി.മുരളീധരൻ, പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്, സി.കെ.പത്മനാഭൻ എന്നിവർ.

അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി. നിലവിലെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജോർജ് കുര്യൻ, എം.ടി.രമേശ്, സി.കൃഷ്ണകുമാർ, പി.സുധീർ. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽനിന്നുള്ള ക്ഷണിതാവ് എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ. ഇത്രയും പേരാണു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനും സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം.ഗണേശനും പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിനും പുറമെ കോർ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ. ഇതുവരെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുമായി പോരാടിനിന്നവർ പൊടുന്നനെ ഇങ്ങനെയൊരു സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കിയെങ്കിൽ അതിനു പിന്നിൽ വലിയൊരു ‘ഉന്നതതല ഇടപെടൽ’ ഉറപ്പ്. അതെ, അതു കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ കൃത്യമായ സന്ദേശമായിരുന്നു. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശം. അതിനു പിന്നിലും ജാവഡേക്കറുടെ നീക്കംതന്നെ. ഈ സംയുക്ത പ്രസ്താവന അണികളിലേക്ക് അനുകൂല സന്ദേശമായി പകരാനാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. നേതാക്കൾ ഐക്യത്തിലാണെങ്കിൽ അണികൾ തമ്മിൽത്തല്ലിനിൽക്കില്ലെന്ന പ്രത്യാശ. 17 മാസത്തിനപ്പുറം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കാനുള്ള ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടി.

∙ പേരിനൊരു എംഎൽഎ പോലുമില്ല, പക്ഷേ ആവശ്യത്തിലേറെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് !

സംസ്ഥാന ബിജെപി ഘടകത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നു പരസ്യമായി പറഞ്ഞ ജാവഡേക്കറുടെ മനസ്സിൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ. ചുമതലയേറ്റ് ഈ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽതന്നെ ബിജെപി കേരളഘടകത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരിന്റെ രൂക്ഷത അദ്ദേഹം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല മേഖലകളിൽ പല വിഭാഗം പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ. ‘ഒരു എംപിയോ എംഎൽഎയുമോ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ ഇത്രയധികം ഗ്രൂപ്പ് പോരുള്ളത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു’ എന്ന് അനൗദ്യോഗിക സംഭാഷണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നതായാണു വിവരം. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി. തുടർന്നു സംസ്ഥാനത്തു ഗ്രൂപ്പ് പോര് ഇനിയും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡതന്നെ കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

തുടർന്നാണു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു സുരേന്ദ്രൻ തുടരുമെന്നും നേതൃമാറ്റമില്ലെന്നും അസന്ദിഗ്ധമായി ജാവഡേക്കർ പ്രഖ്യാപിച്ചതും പിന്നാലെ കോർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ ‘സംയുക്ത പ്രസ്താവന’ വന്നതും. സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലുടനീളം കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണു നേതാക്കൾ. സംസ്ഥാനത്തു ഭിന്നതയുണ്ടെന്നത് അപവാദപ്രചാരണമാണെന്നും ഇത് എൽഡിഎഫ്–യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ കുതന്ത്രമാണെന്നു പ്രസ്താവന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ബിജെപിക്കെതിരെ വ്യാജവാർത്തകൾ ചമയ്ക്കുകയാണിവർ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണപരാജയങ്ങൾക്കെതിരെ ബിജെപി നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളും മോദിയുടെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രസ്താവനയിൽ വിവരിക്കുന്നു.



∙ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ, കെ. സുരേന്ദ്രൻ തുടരുമോ ?

പി.കെ. കൃഷണദാസ്.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു കെ.സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റുന്നില്ലെന്നു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ സുരേന്ദ്രനൊരു പോരാളിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, മണ്ഡലം, പഞ്ചായത്ത്, ബൂത്ത് തലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഭാരവാഹികളെ നിയോഗിച്ചു പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം വിപുലവും ശക്തവുമാക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റിനെ മാറ്റുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്നും ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് അത്രകണ്ട് ആത്മാർഥമായാണോ എന്ന സംശയം രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകരിലുണ്ട്. ഒരുതരം ‘രാഷ്ട്രീയ ഗതികേട്’ കേരളത്തിൽ ബിജെപിയിലുണ്ടെന്നു നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഒരാളെ മാറ്റി മറ്റൊരാളെ നിയമിച്ചാലും കാര്യങ്ങൾക്കു മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന സ്ഥിതി. ആരെ പ്രസിഡന്റാക്കിയാലും ഒരേ ഫലം. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അനങ്ങാതിരിക്കും. നിസ്സഹകരിക്കും. ഇതു സുരേന്ദ്രനും സംസ്ഥാന ബിജെപിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഒരുതലത്തിലും പ്രവർത്തനമില്ലെന്നും പ്രവർത്തകർ കടുത്ത നിരാശയിലുമാണെന്ന് എതിർവിഭാഗം പറഞ്ഞുപരത്തും. സുരേന്ദ്രനെ മാറ്റി മറ്റൊരാളെ നിയോഗിച്ചാലും ഇതേ അവസ്ഥ തുടരും. അപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രമാണു ജാവഡേക്കർ പയറ്റിയത്. മാറ്റമില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതിനോടൊപ്പം ഗ്രൂപ്പുകളിയില്ലെന്ന പ്രസ്താവന ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളായ നേതാക്കളെക്കൊണ്ട് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു ഫലം കാണുമോ എന്നതു കണ്ടുതന്നെ അറിയണം.



∙ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സുരേഷ് ഗോപി ഇങ്ങെടുക്കുമോ ?

മുതിർന്ന നേതാവിനെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റി മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന പരീക്ഷണം മതിയാക്കുകയാണു ബിജെപിയെന്ന സൂചനകൂടിയാണു ജാവഡേക്കർ നൽകുന്നത്. വി.മുരളീധരനു പകരം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി. മെഡിക്കൽ കോഴ വിവാദവും മറ്റും കത്തിനിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണറാക്കി പുതിയ ആളെ നിയമിച്ചു. പിന്നീടു പ്രസിഡന്റായ പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ളയും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വിട്ടപ്പോൾ ഗവർണറാക്കേണ്ടിവന്നു. പകരം കെ.സുരേന്ദ്രനെ നിയമിച്ചു. ആരു പ്രസിഡന്റായാലും ഒരു വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരിയുന്ന അവസ്ഥയായി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ. സുരേന്ദ്രനു പകരം നടൻ സുരേഷ് ഗോപി പ്രസിഡന്റാകുമെന്ന പ്രചാരണവും വാർത്തകളുമുണ്ടായിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിയല്ല ആരു പ്രസിഡന്റായാലും വിഭാഗീയത ഇതേനിലയിൽ തുടരുമെന്നു നേതൃത്വത്തിനു വ്യക്തമായി. ബിജെപിയിലെ യുവ തലമുറയ്ക്കു പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന സ്ഥിതിയുമാകും. ഈ നിലതുടർന്നാൽ യുവാക്കളായ പ്രവർത്തകർ നിർജീവമാകും. വിദൂരഭാവിയിൽ ബിജെപിക്ക് അതു കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യും. തന്റെ ഈ തിരിച്ചറിവുകൂടിയാണു ജാവഡേക്കർ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു കൈമാറിയതും തുടർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവവികാസങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചതും.

∙ ലോക്സഭാ ലക്ഷ്യം 6 മണ്ഡലങ്ങൾ, ഇവിടെ തന്ത്രം വേറെ

സുരേന്ദ്രൻ തുടരുമെന്നും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ലെന്നും പറഞ്ഞുവച്ചതോടെ ജാവഡേക്കർ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി. ആ തന്ത്രം ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്. അതു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു പതിവുപോലെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും 6 മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയത്തിൽകുറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ടെന്ന ശക്തമായ തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണു പാർട്ടി.

കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 3 ലക്ഷവും അതിനോടടുപ്പിച്ചും വോട്ടുകൾ നേടിയവയാണ് ആ 6 മണ്ഡലങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, മാവേലിക്കര, തൃശൂർ, ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലങ്ങളാണു ബിജെപിയുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണു ജാവഡേക്കർ. ആറു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു 14 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ശക്തമായ മത്സരം അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടത്തുമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണു ജാവഡേക്കറും ബിജെപിയും. അതിനുള്ള കളമൊരുക്കൽ നടക്കുന്നു. അതിന്റെ ആദ്യപടിയാണു സുരേന്ദ്രനെ സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ അനുവദിക്കലും സംയുക്തപ്രസ്താവനയെന്ന കാൽവയ്പും.



∙ തിരുവനന്തപുരം പിടിക്കാൻ ജയശങ്കർ, പത്തനംതിട്ടയിൽ ശോഭ

വി.ഡി. സതീശൻ, ശശി തരൂർ.

വിജയം പ്രത്യാശിക്കുന്ന 6 മണ്ഡലങ്ങളുടെയും ചുമതലക്കാരായി 3 കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ നിയോഗിച്ചുകഴിഞ്ഞു ബിജെപി. ഏറ്റവുമധികം പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നതു തലസ്ഥാന മണ്ഡലമായ തിരുവനന്തപുരംതന്നെ. തിരുവനന്തപുരത്തെ ചുമതല വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറിനാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും മാസം മുൻപ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശിച്ചു കേന്ദ്രവികസന പദ്ധതികൾ വിശകലനം ചെയ്തതു വാർത്തകളിലുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളും പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി വികസനവിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന കാഴ്ച പതിവായിരുന്നു. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രികൂടിയായ വി. മുരളീധരൻ തിരുവനന്തപുരത്തു ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്ന സൂചന ശക്തമാണ്. വർഷങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണു മുരളീധരൻ.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ പ്രസ്താവനകളിലും അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനു തുല്യമായ തരത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. തുടർച്ചയായ വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും യുഡിഎഫിനുമെതിരെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. അതു നേതൃത്വത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നെന്ന സൂചന സ്പഷ്ടമാണ്.

പത്തനംതിട്ട, ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നതു കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള കരുത്തുറ്റ വനിതാ നേതാവും കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രിയുമായ ശോഭാ കരന്തലാജെയ്ക്കാണ്. കേരളം സുപരിചിതമാണ് ഉഡുപ്പി–ചിക്കമഗളൂർ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായ ശോഭയ്ക്ക്. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മാവേലിക്കര മണ്ഡലങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നതു കേന്ദ്ര രാസവളം സഹ മന്ത്രി ഭഗവന്ത് ഖൂബയ്ക്കാണ്. ഈ മൂന്നു പേരോടും അതതു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാസത്തിൽ നാലു ദിവസമെങ്കിലും സജീവമായി ഉണ്ടാകാനും നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും കണ്ടു ചർച്ചകൾ നടത്താനും പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാനുമാണു നിർദേശം. പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജയശങ്കറിനെപ്പോലൊരു വ്യക്തിക്കു ചുമതല നൽകുമ്പോൾതന്നെ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തെ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടെ ബിജെപി നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നതു വ്യക്തമാണ്. ശശി തരൂരിന്റെ ശ്രദ്ധ കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം അടുത്ത തവണ മത്സരിച്ചേക്കില്ലെന്ന തോന്നൽ ബിജെപിക്കുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു വിജയിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അവർക്കുണ്ട്.

