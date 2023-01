ഗർഭിണിയെ പെട്രോളൊഴിച്ചു തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം; പിന്നിൽ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ ഭവാനയില്‍ ഏഴു മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ സ്ത്രീയെ പെട്രോളൊഴിച്ചു തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമം. ഭര്‍ത്താവും കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് കൊടുംക്രൂരതയ്ക്കു പിന്നിലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഡല്‍ഹി വനിതാ കമ്മിഷന്‍ ഡല്‍ഹി പൊലീസിന് നോട്ടിസയച്ചു.

English Summary: Pregnant Woman Set on Fire by Husband, In-Laws in Bawana