കലോത്സവത്തിലെ സ്വാഗതഗാനം: ‘വീഴ്ച മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ പരിശ്രമം’; പരാതി

കോഴിക്കോട്∙ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ സ്വാഗതഗാനത്തിനെതിരെ നടക്കാവ് പൊലീസിൽ പരാതി. ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും രാജീവ് ഗാന്ധി സ്റ്റഡി സർക്കിൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ‌വി.ആർ.അനൂപാണ് പരാതി നൽകിയത്. സ്വാഗത ഗാനത്തിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ തീവ്രവാദികൾ ആയി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നുമുള്ള മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പരാമർശവും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.



ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ സംഘാടനത്തിൽ സംഭവിച്ച അപകടകരമായ വീഴ്ച മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ പരിശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർനിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുമെന്നും അനൂപ് പറഞ്ഞു. ‘മാതാ പേരാമ്പ്ര’യാണ് സ്വാഗതഗാനത്തിനു നൃത്താവിഷ്കാരം ഒരുക്കിയത്.

