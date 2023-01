സഖാവിന് വരവിൽക്കവിഞ്ഞ് സ്വത്തെങ്കിൽ ‘തകരാത്ത’ പാർട്ടി യശസ്സ്; അഴിമതിയിലെ ‘കമ്യൂണിസം’

പ്രമുഖ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ കെ.സി. ജോർജിനെപ്പറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു: ‘ശ്രീമാൻ കെ.സി. ജോർജിനെ എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു മാടപ്പിറാവിനെപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കനാണ്. അദ്ദേഹം കമ്യൂണിസ്റ്റാണെങ്കിൽ ഞാനും കമ്യൂണിസ്റ്റാണ്’. ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രശംസ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് വലുത് മറ്റെന്താണ്? അങ്ങനെ കിട്ടിയവർ അപൂർവവുമായിരിക്കും. ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു സർവാദരണീയനായ കെ.സി. ജോർജ്. അദ്ദേഹം ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ്, ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്തെ ആദ്യ അഴിമതി അഥവാ കുംഭകോണം വാ‍ർത്തയും വിവാദവുമായത്. ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി അരി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ‘ആന്ധ്ര അരി കുംഭകോണം’ ആയി മാറിയത്. കെ.സി. ജോർജിന്റെ ശുദ്ധതയെ ആരും സംശയിച്ചില്ലെങ്കിലും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിവന്നു. അന്വേഷിച്ചത് കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പി.ടി. രാമൻ നായർ ആയിരുന്നു. കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി പിൽക്കാലത്ത് വിരമിച്ചയാൾ. നിർഭയമായ വിധികളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ജഡ്ജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലാകട്ടെ, അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതിൽ സംസ്‌ഥാന സർക്കാരിന് ആറു ലക്ഷം രൂപയോളം നഷ്‌ടം സംഭവിച്ചു എന്നായിരുന്നു.



ഓരോ ദിവസവും മാറിമറിയുന്ന വിലയാണ് അരി വിപണിയിലേത്. വാങ്ങിയ ദിവസത്തെ വിലയും മറ്റൊരു ദിവസത്തെ വിലയും താരതമ്യം ചെയ്താൽ വ്യത്യാസം ലക്ഷങ്ങൾ വരും. ഇതാണ് അഴിമതിയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിനെ അനുകൂലിച്ചവർ വാദിച്ചത്. ഇക്കാര്യം കാര്യകാരണസഹിതം കമ്മിഷനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ‘കറ’ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്. ഏതായാലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് അഴിമതി ആരോപണമായി ‘അരി കുംഭകോണം’ ഇടംപിടിച്ചു.

വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. പിൽക്കാലത്തൊരിക്കൽ കെ.സി. ജോർജ് അനുസ്മരണം നടക്കുകയാണ്. ഗാന്ധിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ വക്താവും പത്രാധിപരും ആയിരുന്ന എ.പി. ഉദയഭാനു ആണ് അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു – ‘കെ.സി. ജോർജ് അഴിമതി ചെയ്യുന്നയാളല്ല. അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചത് പാർട്ടിയാണ്. അത് പാർട്ടി അഴിമതിയാണ്’. ഈ പ്രസ്താവന ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ചു. പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അഴിമതി നടത്തില്ലെന്ന് സിപിഐ– സിപിഎം നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എ.പി. ഉദയഭാനു തന്റെ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചില്ല. കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത് സിപിഎം നേതാവ് ഇ.പി. ജയരാജനും സിപിഐ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ.പി. ജയനും എതിരെ ഉയർന്നതാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചതായാണ് വിമർശനം.

∙ എഴുതിവാങ്ങിയ രാജി

എൻ.ഇ. ബാലറാം സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ പാർട്ടി ഓഫിസിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞാണ് ആ നേതാവ് കാണാനെത്തിയത്. അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറിയുടെ മുൻപിൽ ഒരു പൊതിവച്ചു. അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയൊരു തുക. അക്കാലത്ത് ദേവസ്വംബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു നേതാവ്. പണം എവിടെ നിന്നു കിട്ടിയെന്ന് ബാലറാം ചോദിച്ചു. പ്രശസ്തമായ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ആനയെ നടയ്ക്കിരുത്താൻ വന്ന സമ്പന്നൻ നൽകിയതാണെന്ന സത്യം അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ ഒരു വെള്ളപേപ്പറിൽ നേതാവിന്റെ ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങുകയാണ് ബാലറാം ചെയ്തതത്രേ. ദേവസ്വം പദവിയിൽ നിന്ന് നേതാവ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിമുക്തനായി. പിൽക്കാലത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നാണ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചത്.

ഒരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ഭാഷയിൽ ‘ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് എടുത്താൽ തനി തങ്കം’ പോലെ ആയിരുന്നു ആദ്യകാല കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ. അഴിമതി അവരെ തൊട്ടുതീണ്ടിയിരുന്നില്ല. വസ്തുവകകളെല്ലാം പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി മാറ്റിവച്ച ഇഎംഎസും എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാകുന്ന കാലത്തുമതി തനിക്കും വീടെന്ന് പറഞ്ഞ സി. അച്യുതമേനോനും ആയിരുന്നു മുന്നിൽ നിന്നത്. ഉയർന്ന തലങ്ങളിലെ നേതാക്കളുടെ അഴിമതി രഹിത പ്രതിഛായ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന കഥകളായി ഇന്നു രാഷ്ട്രീയവിദ്യാർഥികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നു. എൺപതുകളുടെ ഒടുവിൽ കേന്ദ്രത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെതിരെ ഇടതുപക്ഷം മുൻകൈയെടുത്തു യോജിച്ച നീക്കം നടത്തിയതിനു കാരണം ‘ഉന്നത തലങ്ങളിലെ അഴിമതി’ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അഴിമതി നടത്താമെന്ന ഒരു പക്ഷം ഉണ്ടെന്ന ആരോപണം കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ വിമർശകർ എക്കാലത്തും ഉയർത്തിയിരുന്നു.

∙ പാർട്ടി അഴിമതി നടത്തുമോ?

എൻ. ഇ. ബാലറാം.

‘പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യും’ എന്നാണ് ആത്മാർഥതയുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുക. അതിന്റെയർഥം പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം എന്നാണെന്ന് പാർട്ടിവിരുദ്ധർ കുറ്റപ്പെടുത്തും. പാർട്ടിക്ക് കാശുണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരക്കാർ അഴിമതിയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിമർശനം. പാർട്ടിയല്ല, ഭരണഘടനയും നിയമവ്യവസ്ഥയും മൂല്യബോധവും ആണ് വലുത് എന്നു വേണം പറയാൻ. ഇക്കാര്യം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടിക്കു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അഴിമതി നടത്തരുത് എന്നു തന്നെയാണ് അവർ ആവർത്തിച്ചിരുന്നത്. സംശുദ്ധ ജീവിതം അവശേഷിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് അവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കടന്നുപോയതും.

അതേസമയം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പിൽക്കാലത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭകൾ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായില്ല. 1964ലെ പിളർപ്പിനു പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ സിപിഐയും സിപിഎമ്മും 1967ൽ അധികാരത്തിനായി ഒന്നിച്ചു. ആദ്യ മന്ത്രിസഭ കഴിഞ്ഞ് 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലെത്തി. കഷ്ടിച്ച് രണ്ടുവർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപാർട്ടികളും വീണ്ടും മാനസികമായി അകന്നു. ആദ്യ മന്ത്രിസഭ വിമോചന സമരത്തെ തുടർന്ന് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടെങ്കിൽ 1967ലെ ഐക്യമുന്നണി മന്ത്രിസഭ സിപിഎമ്മും സിപിഐയും പരസ്പരം അഴിമതി ആരോപിച്ചാണ് നിലംപതിപ്പിച്ചത്. അഴിമതിക്കാരെന്ന് പൊതുജനം അന്നും ഇന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത നേതാക്കളുടെ മേൽ പോലും അന്ന് ചെളിതെറിച്ചു.

∙ ചെളിവാരിയെറിഞ്ഞ 69

‘ചങ്ങലയ്ക്കു ഭ്രാന്തുപിടിച്ചാൽ’ രക്ഷയില്ലെന്ന് മന്ത്രിയും സിപിഐ നേതാവുമായ ടി.വി. തോമസിന് നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിവന്നു. 1969 ലെ 7 പാർട്ടികൾ അടങ്ങിയ ഐക്യമുന്നണി തകരുന്നതിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു അത്. സിപിഎമ്മും സിപിഐയും തമ്മിൽ അകൽച്ചയിലായി. കേരള തൊഴിലാളി പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ബി. വെല്ലിങ്ടണെതിരെ സിപിഐ ആണ് അഴിമതി ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുള്ളതിനാൽ വെല്ലിങടണിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് സിപിഐ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. സർക്കാരിൽ അഴിമതി നടക്കുന്നതായി അങ്ങാടിയിൽ പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സിപിഐയുടെ സെക്രട്ടറി എസ്. കുമാരനാണ്. സ്വന്തം പാർട്ടി കൂടി അംഗമായ ഐക്യമുന്നണിയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടിവന്നതിൽ നിന്ന് അകൽച്ച എത്രത്തോളമായിരുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാം.

അഴിമതി പൂഴ്ത്തിവച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം നടത്താൻ തയാറല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബി. വെല്ലിങ്ടൻ, പി.കെ. കുഞ്ഞ്, എം.കെ.കൃഷ്ണൻ എന്നീ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയായി ആരോപണം വളർന്നു. എല്ലാവരും സിപിഎമ്മിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ. അമ്പരപ്പിച്ച സംഭവവികാസങ്ങളാണ് പിന്നീടുണ്ടായത്. സിപിഐയുടെ മന്ത്രിമാരും ഉന്നത നേതാക്കളുമായ എം.എൻ. ഗോവിന്ദൻനായർ, ടി.വി. തോമസ് എന്നിവർക്കെതിരെ സിപിഎം അംഗങ്ങൾ അഴിമതി ആരോപിച്ചു.

ടി.വി. തോമസ്.

എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും എതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണം അന്വേഷിക്കുമെന്ന ‘നിഷ്പക്ഷ’ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇഎംഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സിപിഐയുടെ 4 മന്ത്രിമാരും രാജിവച്ചു. മന്ത്രിസഭ വീണു. അന്ന് വെല്ലിങ്ടനെ രക്ഷിക്കാനാണ് സിപിഎം ഇവർക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപിച്ചതെന്ന് 2003ൽ പി.ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തുറന്നുപറഞ്ഞു. വെല്ലിങ്ടനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നണിയെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാ‍ൽ സിപിഐ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന് സിപിഎമ്മോ ഇഎംഎസോ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ആ ധൈര്യത്തിലാണ് സിപിഐയുടെ ഉന്നതരെ അഴിമതിയുടെ പുകമറയിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അന്ന് നിയമസഭയിൽ വെറും 9 അംഗങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിനാണ് പുതുജീവൻ ലഭിച്ചത്. സിപിഐ– കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയുണ്ടായി. ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം കേരളം അവർ ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ വനത്തിൽ കുരുത്ത വിവാദം

മൂന്നാം നായനാർ മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്തെ പേര്യ മരംമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദവും ഏറെക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു. 2001 ജനുവരി 15 നും 21 നും മധ്യേ മാനന്തവാടി താലൂക്കിലെ പേര്യയിയിൽ നിന്നു 431 മരങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ച വന്യൂ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ജിജി തോംസൺ രാഷ്‌ട്രീയ നേതൃത്വവും ഉദ്യോഗസ്‌ഥരും വനം മാഫിയയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് 2001 ജൂൺ 20 നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന തടി സി.പി. അലി എന്ന വ്യക്തി അനധികൃതമായി വെട്ടിമാറ്റിയെന്നാണ് കേസ് വന്നത്. ഈ അലി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ.ഇ. ഇസ്മായേലിന്റെ അടുത്ത് നിവേദനം നൽകാൻ എത്തിയിരുന്നു. അതിനായി മന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് സിപിഐ നേതാവായ ബാബുപോൾ ആയിരുന്നു. തനിക്കു കിട്ടിയ നിവേദനം പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. അതു മറയാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വനംഭൂമിയിൽ നിന്ന് തടിവെട്ടാൻ ഒത്താശ ചെയ്തുവത്രേ. അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് ജില്ലാ കലക്‌ടർ അതിലെ പ്രശ്‌നം മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നു. അതിനു പകരം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ മരംമുറിക്ക് ഉത്തരവ് നൽകിയെന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഏതായാലും സർക്കാരും മന്ത്രിയും കുറേക്കാലമെങ്കിലും മുൾമുനയിൽ നിന്നു.

∙ തുടരുന്ന ലാവ്‌ലിൻ കേസ്

‘രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു’ എന്ന് ആശ്വസിച്ചത് പിണറായി വിജയനാണ്. 2013 നവംബറിൽ ആണ് സിബിഐയുടെ പ്രത്യേക കോടതി ലാവ്‌ലിൻ അഴിമതിക്കേസിന്റെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയനെ ഒഴിവാക്കിയത്. വളഞ്ഞുവച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു താൻ എന്നും മഞ്ഞപ്പത്രക്കാരൻ തൊട്ടു മഹാനേതാക്കൾ വരെ ഈ നീക്കത്തിൽ അണിനിരന്നു എന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.

രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച അഴിമതികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ലാവ്‌ലിൻ കേസ്. സിപിഎമ്മിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭാഗീയ പോരാട്ടത്തിനും ഇത് ഇടവരുത്തി. ഏറെക്കാലം കേരളം മുൾമുനയിൽ നിന്നാണ് ലാവ്‌ലിൻ വാർത്തകൾ വായിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മേൽ ആരോപണമുണ്ടായി എന്നതിനൊപ്പം വിഷയം ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദനുണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് കേരളം ആകാംക്ഷയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. പിണറായി വിജയൻ ഒൻപതാം പ്രതിയായ കേസിനെപ്പറ്റി ‘പ്രതികളെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട’ എന്നാണ് 2009ലെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് വിഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സംഗതി വിവാദമായപ്പോൾ ‘അഴിമതി കേസുകളിൽ എത്രവൈകിയാലും കുറ്റവാളികളാണെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും പ്രതികളെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നല്ലെ’ന്നും വി.എസ്. പിന്നീട് പത്രക്കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു.

പന്നിയാർ, പള്ളിവാസൽ, ചെങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാനഡയിലെ ലാവ്‌ലിൻ കമ്പനിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ സർക്കാരിന് 86.25 കോടിയുടെ നഷ്‌ടം വന്നുവെന്നതാണ് കേസ്. ഈ ഇടപാടിനായി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയിൽ പിണറായി വിജയൻ പങ്കാളിയാണെന്നായിരുന്നു സിബിഐ ആരോപണം. വിജിലൻസ് റജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത കേസ് 2007 ജനുവരിയിൽ സിബിഐക്കു വിട്ടു. അവർ 2009 ജനുവരിയിൽ പിണറായി വിജയനെ പ്രതിയാക്കി. എന്നാൽ ഈ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ സിബിഐക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2013 നവംബറിൽ പ്രത്യേക കോടതി പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ ഹൈക്കോടതിയും ഇതു ശരിവച്ചു. എന്നാൽ 2017 ഡിസംബറിൽ പിണറായിക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്ന വാദവുമായി സിബിഐ സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി. കേസ് അടുത്തിടെയായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് വാർത്തയാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലെ മാറ്റിവയ്ക്കൽ 33–ാം തവണത്തേതായിരുന്നു.

∙ ലോകായുക്ത വന്നു, പോയി

അഴിമതി തടയാനുള്ള ചുമതലയാണ് ലോകായുക്തയ്ക്കുള്ളത്. അഴിമതിക്കുള്ള പിഴവുകൾ തീർത്ത് നിയമമുണ്ടാക്കിയതും പിൽക്കാലത്ത് അതിന്റെ പ്രഹരശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയതും ഇടതു സർക്കാരുകളാണെന്നതും വിചിത്രമായ വസ്തുതയാണ്. 1999ൽ നായനാർ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് നിയമം. ആ നിയമത്തിലെ, അഴിമതിക്കാരെ പുറത്താക്കാൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന 14–ാം വകുപ്പ് ഭേദഗതിയിലൂടെ 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയത് വലിയ വിവാദമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ലോകായുക്ത ആരെയെങ്കിലും അഴിമതിക്കാരെന്നു തീർപ്പുകൽപിച്ചാൽപോലും അതിൻമേൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നിയമസഭയ്ക്കും നിയമനാധികാരികൾക്കും മറിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നതാണ് വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഗവർണറുടെ അപ്‌ലറ്റ് അധികാരം എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്തു. നായനാരുടെ കാലത്ത് നിയമവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ആയിരുന്നു നിയമങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയായ സിപിഐ എങ്കിലും ഈ ചതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു. ഫലമുണ്ടായില്ല.

ഇടതുപാർട്ടികളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തന മൂലധനം നാട്ടുകാർ നൽകുന്ന പിരിവും സർവീസ് സംഘടനകളും മറ്റ് ട്രേഡു യൂണിയനുകളും നൽകുന്ന വിഹിതവും ആണ്. ആസ്തികൾ കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നമായ പാർട്ടികളിലൊന്നായി സിപിഎം മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന തുക മറ്റു ചില പാർട്ടികളിലേതു പോലെ ‘ചില പോക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോകാത്തതു’കൊണ്ടാണെന്ന് പാർട്ടി പലപ്പോഴും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മറ്റു പല പാർട്ടികളുടെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വസ്തുതയാണ്. 2011–12 കാലഘട്ടത്തിൽ സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ നിരുപം സെന്നിന്റെയും ബിമൻ ബോസിന്റെയും പേരിലുള്ള സംയുക്‌ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 16 കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചു. ഈ തുക എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് ബംഗാളിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തലേവർഷം ലഭിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്കുകളും 20,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയവരുടെ പട്ടികയും വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പാർട്ടി പ്രതികരിച്ചത്. അന്ന് പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച്, 265 കോടി രൂപയായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ അപ്പോഴത്തെ ആസ്‌തി.

∙ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്

‘പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ ചില അനഭിലഷണീയ’ ഇടപാടുകളാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ അടുത്തിടെ ചർച്ചയാക്കിയത്. അതിനു പിൻകുറിപ്പെന്നോണമാണ് പി. ജയരാജൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ ഇ.പി. ജയരാജനെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയത് എന്നാണ് വാർത്തകൾ. സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പന്റെ കാലത്ത് 2011ൽ നേതാക്കളുടെ അനധികൃത സമ്പാദ്യം കണ്ടെത്താൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ച ചരിത്രം സിപിഐക്കുണ്ട്. അഴിമതി തടയാൻ മുന്നറിയിപ്പുകളും പ്രത്യേക യോഗങ്ങളും നടത്തിയ ചരിത്രം സിപിഎമ്മിനുണ്ട്. 2013ൽ പാലക്കാട്ടും 2015ൽ കൊൽക്കത്തയിലും നടന്ന പ്ലീനം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടു നടത്തുന്നതിനെതിരെ മുന്നിയിപ്പു നൽകി. 2017ൽ ധനസമ്പാദനത്തിനെതിരെ സിപിഎം പ്ലീനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:‘പാർട്ടി സഖാക്കൾ ആരെങ്കിലും വരവിൽക്കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനമാണ്. ഓരോ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും പൊതുജനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ വിലയിരുത്തലിനു വിധേയമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. ഏതെങ്കിലും സഖാവ് വരവിൽ കവിഞ്ഞ് വരുമാനമുണ്ടാക്കിയാൽ ആ സഖാവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരിലെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇതിനുള്ള വരുമാനം എവിടെനിന്നാണ് എന്നതാണ്. ഇത് ആ സഖാവിനെ മാത്രമല്ല, പാർട്ടിയെ ആകെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്തരക്കാരെക്കുറിച്ചു കൺമുന്നിലുള്ള തെളിവുകൾ പാർട്ടിഘടകങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കരുത്. ഇതിനു മൗനാനുവാദം നൽകുന്നത് ഈ ദുഷ്പ്രവണത പടരുന്നതിനിടയാക്കും. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലം പാർട്ടിയുടെ യശസ്സ് തകരലാണ്. അംഗത്വം പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സഖാവും നൽകുന്ന സ്വത്തുവിവരം കർശനമായി പരിശോധിക്കണം.’

പി. ജയരാജൻ, കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ.

ഈ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു. ഏതാനും വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെതിരെ ദുബായിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണമുയർന്നത്. അപ്പോഴും പഴയ നേതാക്കളുടെ ലാളിത്യവും പുതിയ കാലത്തെ അനഭിലഷണീയ പ്രവണതകളും സ്വാഭാവികമായും ചർച്ചയായി. ഇ.പി. ജയരാജൻ, എ.പി. ജയൻ എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഉയർന്നുവന്നത്. ഇവ അതിവേഗം പുറത്തേക്കെത്തി. അഴിമതിക്കാരെ കണ്ടെത്തി പുറത്താക്കണമെന്ന ആശയത്തിൽ ഇരു പാർട്ടികളും ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടലുകൾ പക്ഷേ അന്വേഷണവും നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ വിവാദമായി വളരുന്നു. ഉള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പുവൈരത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary: Corruption acquisition and evolution of Communist Party Policies over the years