സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ അശ്ലീല ഗ്രൂപ്പുകളില്‍; ‘സംസാരിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്തവിധം ഇല്ലാതായി’

കൊച്ചി∙ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ അനുവാദമില്ലാതെ പകര്‍ത്തി അശ്ലീല ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതി. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുന്നതെന്നും ഇരയാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍ പറയുന്നു. സ്വന്തം ചിത്രങ്ങള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പകര്‍ത്തപ്പെടുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകള്‍ അറിയുന്നില്ലെന്നും മനോരമ ന്യൂസിന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

തന്റെ ചിത്രം അശ്ലീല ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നതറിഞ്ഞ് തകര്‍ന്നുപോയെന്നും സംസാരിക്കാന്‍ പോലും കഴിയാത്തവിധം മാനസികമായി ഇല്ലാതെയായെന്നും ഇരയാക്കപ്പെട്ട വീട്ടമ്മ മനോരമന്യൂസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ‘ഏതു ഫോട്ടോ എങ്ങനയൊക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. വല്ലാതെ വിഷമമായി. ഇതു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നെ ഒരു മോശം സ്ത്രീയായി ചിത്രീകരിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയും ഉണ്ടായി. ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയൽവാസികൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു– അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതാണോ എടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ സമ്മതമില്ലാതെ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാര രീതിയാണ് ഇവിടെ. അവരോട് പറഞ്ഞാൻ മനസ്സിലാകണ്ടേ’– ഇരയാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ പറയുന്നു.



തെറി കൂട്ടിയാണ് മിക്ക അശ്ലീല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പേര്. അപരിചതരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരെ അംഗങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പരസ്യമാക്കുന്നു. അതിൽ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെത്തുന്ന ഫോട്ടോകൾ പിന്നീട് വി‌വിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പ്രചരിക്കുന്നു.



English Summary: Images of women from public spaces circulating in whatsapp porn groups