എഴുത്തുകാരി സാറാ അബൂബക്കർ അന്തരിച്ചു

മംഗളൂരു ∙ പ്രശസ്ത കന്നഡ സാഹിത്യകാരി സാറാ അബൂബക്കർ (86) അന്തരിച്ചു. മംഗളൂരുവിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. കാസർകോട് ചെമ്മനാടാണ് സ്വദേശം. മംഗളൂരുവിൽ സ്ഥിരതാമസമായിരുന്നു. കന്നഡ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവാണ്. ഇതുൾപ്പെടെ ഒട്ടനവധി പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ചന്ദ്രഗിരിക്കരയിൽ, സഹന, ചുഴിയിൽപ്പെട്ടവർ, വജ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി നോവലുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചന്ദ്രഗിരിക്കരയിൽ, ചുഴിയിൽപ്പെട്ടവർ എന്നീ നോവലുകൾ കന്നഡയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കാസർകോട്ടെ മുസ്‍ലിം സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതവും അവർ നോവലുകളിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചു.

English Summay: Famous Kannada writer Sara Aboobakar is no more