ലഹരിക്കടത്ത് പ്രതിക്കൊപ്പം ജന്മദിനാഘോഷം; സിപിഎം നേതാവിന്റെ വാദം പൊളിയുന്നു

കൊല്ലം∙ കരുനാഗപ്പള്ളി ലഹരികടത്ത് കേസില്‍ പ്രതികളെ അറിയില്ലെന്ന ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനും സിപിഎം ആലപ്പുഴ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ എ.ഷാനവാസിന്‍റെ വാദം പൊളിയുന്നു. ഷാനവാസും പ്രതി ഇജാസും ഒരുമിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ഫോട്ടോ പുറത്തുവന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ ജന്മദിനാഘോഷത്തില്‍ പകര്‍ത്തിയതാണ് ചിത്രം ലഹരിക്കടത്തിന് പിടിയിലാകുന്നതിന് നാലുദിവസം മുന്‍പായിരുന്നു ആഘോഷം. അതേസമയം, വിഷയം പാര്‍ട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരിശോധിക്കും. ആരോപണ വിധേയനായ ഷാനവാസ് നോര്‍ത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ചയാണ് ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ഒരു കോടിയോളം രൂപയുടെ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പിടികൂടിയത്. 1,27,410 പാക്കറ്റ് ലഹരിവസ്തുക്കളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ലോറികളിൽ സവാള ചാക്കുകൾക്കിടയിൽ വിവിധ പെട്ടികളിലും ചാക്കുകളിലും ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. ലോറി ഷാനവാസിന്റേ പേരിലുള്ളതാണ്. ജനുവരി 6 നു കട്ടപ്പന സ്വദേശി പി.എസ്.ജയന് ലോറി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതാണെന്നാണ് ഷാനവാസിന്റെ വിശദീകരണം. ഷാനവാസ് ഉൾപ്പെടെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്ക് പൊലീസ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതരസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചതെന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി എ.അൻസറാണ് രണ്ടാമത്തെ വാഹന ഉടമ. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യ ആസൂത്രകരെന്നു കരുതുന്ന 3 പേരെക്കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ സിവ്യൂ വാർഡിൽ ഇജാസ് (27), ആലപ്പുഴ വെള്ളക്കിണർ സ്വദേശി സജാദ് (28), കരുനാഗപ്പള്ളി പുത്തൻതെരുവിൽ ഷമീർ (39) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: More evidence against CPM leader in Tobacco smuggling case