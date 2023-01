ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ പാമ്പ്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയില്‍; ബംഗാളിൽ പ്രതിഷേധം

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാളിലെ ബിർഭും ജില്ലയിൽ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയതോടെ വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മയൂരേശ്വര്‍ ബ്ലോക്കിലെ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ മുപ്പതോളം വിദ്യാർഥികളാണു ചികിത്സയിലുള്ളത്.

പയർ നിറച്ച പാത്രങ്ങളിലൊന്നിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയതായി ഭക്ഷണം തയാറാക്കിയ സ്കൂൾ ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടികള്‍ ഛർദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വേഗം അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. സ്കൂളിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ്. രക്ഷിതാക്കൾ പ്രധാനാധ്യാപകനെ പൂട്ടിയിടുകയും ഇരുചക്ര വാഹനം അടിച്ചുതകർ‌ക്കുകയും ചെയ്തതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Snake Found In Mid-Day Meal In Bengal, Several Children Fall Ill