‘ചേർത്തുപിടിച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികൾ തണുത്ത് വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു; അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു...’

ചണ്ഡിഗഡ്∙ അതിശൈത്യത്തിലും ടീ ഷർട്ട് ധരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ തണുത്തുറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീ ഷർട്ട് ധരിച്ച് യാത്രയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മധ്യപ്രദേശിൽ ജോഡോ യാത്രക്കിടെ കണ്ട കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ തണുത്തുവിറച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് രാഹുൽ പറയുന്നു.

‘എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടീ ഷർട്ട് ധരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ എന്നാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം ഞാൻ പറയാം. ജോഡോ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലാണ്...അവിടെ ചൂടും ഈർപ്പവും നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിലേക്കു കടന്നപ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച മൂന്നു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ അരികിൽ വന്നു. ഞാൻ അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചപ്പോൾ അവർ തണുത്തു വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് തണുപ്പകറ്റാൻ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയെത്തും വരെ ഞാൻ ടീ ഷർട്ട് മാത്രമേ ധരിക്കൂ’– ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ‘തണുത്തു വിറയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കമ്പിളിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കൂ. എനിക്ക് ആ മൂന്നു പെൺകുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അത് അനുഭവപ്പെടും.’– രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എന്നെയല്ല മറിച്ച് കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളുമായി യാത്രയുടെ ഭാഗമായ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയുമാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതെന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞത്.

