വിമാന യാത്രക്കാരിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കല്ല്; അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ യാത്രക്കാരൻ സഹയാത്രക്കാരിയുടെ ദേഹത്തു മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട് എയർ ഇന്ത്യ. വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിൽ കല്ല് കണ്ടെന്നാണു യാത്രക്കാരിയുടെ ആരോപണം. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

സർവപ്രിയ സങ്‍വാൻ എന്ന യാത്രക്കാരിക്കാണു ഭക്ഷണത്തിൽനിന്ന് കല്ല് കിട്ടിയത്. ‌‘‘കല്ലില്ലാതെ ഭക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിങ്ങൾക്കു വലിയ മനുഷ്യശേഷിയോ പണമോ ആവശ്യമില്ല. എഐ 215 എന്ന വിമാനത്തിൽനിന്ന് എനിക്കു കിട്ടിയ ഭക്ഷണമാണിത്. ക്രൂ അംഗത്തെ വിവരമറിയിച്ചു. ഇത്തരം നിരുത്തരവാദസമീപനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല’’– സർവപ്രിയ സങ്‍വാൻ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും കേറ്ററിങ് ടീമിനോട് അന്വേഷിക്കുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു.

മോശം ഭക്ഷണം കിട്ടിയതിൽ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആളുകൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. ‘‘ലോകം ബഹുമാനിക്കുന്ന ആഗോള ബ്രാൻഡായാണ് എയർ ഇന്ത്യയെ ജെആർഡി ടാറ്റ ഒരിക്കൽ പടുത്തുയർത്തിയത്. സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്കു വീണ്ടും എയർഇന്ത്യയെ തിരികെ കിട്ടി. വിപണിയിലെ മികച്ച വിമാനക്കമ്പനികളോടു മത്സരിക്കേണ്ടതിനു പകരം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയോടാണ് എയർ ഇന്ത്യ മത്സരിക്കുന്നത് എന്നു തോന്നുന്നു’’– സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ തരത്തിലാണ് കമന്റുകൾ.

