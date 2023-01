ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയെ ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ സമ്മർദ്ദം; ആർജെഡി എതിർക്കുമോ?

പട്ന∙ ജനതാദൾ (യു) പാർലമെന്ററി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനു മേൽ സമ്മർദ്ദം. മകര സംക്രാന്തിക്കുശേഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബിഹാർ മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയെയും ഉൾപ്പെടുത്താനാണു നീക്കം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷമാണ് ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലോക് സമതാ പാർട്ടി (ആർഎൽഎസ്പി) ജെഡിയുവിൽ ലയിച്ചത്. ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയെ ജെഡിയു ലെജിസ്‌ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗവുമാക്കി.

ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്വാഹയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിനെ ആർജെഡി എതിർക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയും ജെഡിയുവിനുണ്ട്. മഹാസഖ്യത്തിൽ ആർജെഡിക്ക് 79 എംഎൽഎമാരുള്ളപ്പോൾ ജെഡിയുവിന്റെ അംഗബലം കേവലം 45 ആണ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവാണു മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ തന്റെ പിൻഗാമിയെന്ന നിതീഷിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ജെഡിയുവിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ട്. ജെഡിയു നേതൃതലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെയായിരുന്നു നിതീഷിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

English Summary: Upendra Kushwaha keen to join Nitish cabinet, is he eyeing deputy CM post?