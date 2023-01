ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സർക്കാർ കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കുന്നു: ബിജെപി നേതാക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലഹരിക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സർക്കാർ ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രനെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. സുരേന്ദ്രനെതിരെയുള്ള കേസ് നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും നേരിടുമെന്നു ദേശീയ നിർവാഹകസമിതിയംഗം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും റിബലായി മൽസരിക്കുന്ന സുന്ദരയെ സ്പോൺസർ ചെയ്യന്നത് സിപിഎമ്മും ലീഗുമാണെന്നും സുരേന്ദ്രനെതിരെ സിപിഎമ്മിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് കേസെന്നും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.സുധീർ പറ‍ഞ്ഞു. സുരേന്ദ്രനെ വേട്ടായാടാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി.കെ. പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP Leaders on the case against K Surendran