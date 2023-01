അബുദബിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇത്തിഹാദ് വിമാനം കൊച്ചിയിൽ തിരിച്ചിറക്കി

കൊച്ചി∙ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് അബുദബിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട ഇത്തിഹാദ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി. ഇന്ധന ചോർച്ച സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ സൂചന പൈലറ്റിന് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയത്. ഇനി ഇന്നു രാത്രി 8.30നു വിമാനം പുറപ്പെടും. യാത്രക്കാരെ ഹോട്ടലുകളിലേയ്ക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 186 യാത്രക്കാരും 8 ജീവനക്കാരുമാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Etihad flight to Abu Dhabi makes emergency landing in Kochi soon after take-off