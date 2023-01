പട്ന∙ ബിഹാറിലെ ബക്സർ ജില്ലയിൽ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി പൊലീസും കർഷകരും തമ്മിൽ സംഘർഷം. കർഷകർ പൊലീസ് ജീപ്പ് കത്തിക്കുകയും പൊലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷത്തിൽ നാല് പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റു. പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ വീടുകളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനു പിന്നാലെയാണു കർഷകരുടെ ആക്രമണം.

ചൗസ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിക്കു മെച്ചപ്പെട്ട വില നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം. പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചു വിടാൻ ആകാശത്തേക്കു വെടിയുതിർക്കുകയും ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് ബക്സർ എസ്പി മനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

2010-11ലാണ് എസ്‌ജെവിഎൻ പവർ പ്ലാന്റിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിച്ചത്. അന്നത്തെ ഭൂമിയുടെ വിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം കമ്പനി കൂടുതൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിലവിലെ നിരക്കനുസരിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നു കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് കമ്പനി അംഗീകരിക്കാതായതോടെയാണു കർഷകർ പ്രതിഷേധത്തിലിറങ്ങിയത്.

രാത്രിയിൽ കർഷകരുടെ വീടുകളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പൊലീസ്, ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെയുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

