ജോലിയിൽ തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യർക്ക് അപകടം: കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറെ പിരിച്ചു വിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം∙ ​ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപവും ചട്ടലംഘനവും നടത്തിയതിനു കെഎസ്ആർടിസി വടക്കാഞ്ചേരി ഓപ്പറേറ്റിങ് സെന്ററിലെ ഡ്രൈവറായ സി.എൽ. ഔസേപ്പിനെ സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു.

2022 ഫെബ്രുവരി 7ന് പാലക്കാട് നിന്നും വടക്കാഞ്ചേരിക്ക് സർവ്വീസ് നടത്തിയ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസിന്റെ ഡ്രൈവറായിരിക്കെ കുഴൽമന്ദത്ത് വച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇയാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി.

അപകടരമാകുംവിധം വാഹനം ഓടിച്ചു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരുടെ ദാരുണാന്ത്യത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 2022 ഫെബ്രുവരി 10ന് തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നു നടന്ന വിശദമായ വാദം കേൾക്കലുകൾക്കും തെളിവെടുപ്പുകൾക്കും വിശദമായി വീഡിയോ പരിശോധന നടത്തിയതിലും സി.എൽ. ഔസേപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കുറ്റം തെളയിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.

മുൻപും പലവട്ടം ഇയാൾ ബസ് അപകടത്തിൽപെടുത്തിയ വിവരം കൂടെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട്, ഇയാൾ വീണ്ടും കെഎസ്ആർടിസിയിൽ തുടർന്നാൽ കൂടുതൽ മനുഷ്യജീവനുകൾക്കു ഹാനിയോ, അപകടമോ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള സാഹചര്യവും ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഇയാളെ സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

English Summary: More lives will be lost if remain in service, KSRTC sacks driver who killed 2 people in an accident