മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന അഭിപ്രായം എംപിമാർ പറയേണ്ടത് പാർട്ടിയോട്: താരിഖ് അൻവർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന അഭിപ്രായം എംപിമാർ പാർട്ടിയോടു പറയാതെ, പൊതുജനമധ്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു ശരിയായ രീതിയല്ലെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ. താൽപര്യമില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം. പക്ഷേ, പാർട്ടിയോടാണു പറയേണ്ടത്. തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതു തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിറ്റിയാണ്. ഇതുവരെ കേരളത്തിൽനിന്ന് ആരും സമീപിച്ചിട്ടില്ല.

കെപിസിസിയിൽ സമീപഭാവിയിൽ നേതൃമാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും താരിഖ് അൻവർ വ്യക്തമാക്കി. കെപിസിസി നേതൃയോഗത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അടുത്ത തവണ സിറ്റിങ് സീറ്റായ വടകരയിൽനിന്നു ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നു കെ.മുരളീധരന്‍ എംപി പറഞ്ഞിരുന്നു. ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനേ കഴിയൂ. തീരുമാനിക്കേണ്ടതു പാർട്ടിയാണെന്നും മുരളി വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നു ശശി തരൂർ എംപിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: MPs should not share their opinion on Lok Sabha election contest publicly says Tariq Anwar