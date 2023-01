കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നിയമനം: സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ പ്രിയ വർഗീസ് അപ്പീൽ നൽകി

കൊച്ചി∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ നിയമനത്തിന് എതിരായ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രിയ വർഗീസ് അപ്പീൽ നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യയായ പ്രിയാ വർഗീസിനു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ നിയമനത്തിനു വേണ്ട അധ്യാപന പരിചയം ഇല്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി നവംബർ 16നു വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് അപ്പീൽ.

സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി നിയമപരമല്ല, അധ്യാപന പരിചയത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് വീഴ്ച പറ്റി. തനിക്ക് 11 വർഷവും 20 ദിവസത്തെയും അധ്യാപന പരിചയമുണ്ട്. സ്റ്റുഡന്റ് സർവീസ് ഡയറക്ടർ ചുമതല അധ്യാപനമല്ലെന്ന കണ്ടെത്തൽ തെറ്റാണ്. അധ്യാപനം നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിലെ പഠിപ്പിക്കൽ ആണെന്ന് ജഡ്ജി ധരിച്ചു. യുജിസി ചട്ടപ്രകാരം നിയമനത്തിനു യോഗ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രിയ വർഗീസ് അപ്പീലിൽ പറയുന്നു.

∙ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധി

പ്രിയ അവകാശപ്പെടുന്ന സർവീസ് കാലയളവിൽ പലതും ‘പഠിപ്പിക്കൽ’ അല്ല. നിലവിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരിയായ പ്രിയ ലിസ്റ്റിൽ തുടരേണ്ടതുണ്ടോ എന്നു യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനഃപരിശോധിച്ച് സർവകലാശാല തീരുമാനമെടുക്കണം. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്കരിച്ച ശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാം റാങ്കുകാരനായ ചങ്ങനാശേരി എസ്ബി കോളജ് മലയാള വിഭാഗം മേധാവി ജോസഫ് സ്കറിയ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഉത്തരവ്. നിയമനത്തിനു വേണ്ട 8 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയം പ്രിയാ വർഗീസിന് ഇല്ലെന്നു ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി അഡ്വ. ജോർജ് പൂന്തോട്ടം വാദിച്ചത് കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കുന്നംകുളം വിവേകാനന്ദ കോളജിലും തൃശൂർ കേരള വർമ കോളജിലും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സേവനം മാത്രമാണ് തർക്കമില്ലാത്തതെന്നു വിലയിരുത്തിയ കോടതി, മറ്റ് അവകാശ വാദങ്ങൾ തള്ളി. പ്രിയയുടെ അപേക്ഷ സ്ക്രൂട്ടിനി കമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.

