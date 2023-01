ആർ.ഇ.ആഷർ അന്തരിച്ചു; ബഷീർ, തകഴി സാഹിത്യം ലോകപ്രശസ്തമാക്കിയ വിവർത്തകൻ

ലണ്ടൻ ∙ മലയാളം പഠിച്ച് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശസ്‌തി വിവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലോകമെങ്ങും എത്തിച്ച ലോകപ്രശസ്ത ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനുമായ റൊണാൾഡ്‌ ഇ. ആഷർ (ആർ.ഇ.ആഷർ –96) അന്തരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ദ്രാവിഡ ഭാഷയിലെ സാഹിത്യ കൃതികൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ പ്രശസ്തനാണ്. റോയല്‍ ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഫെലോ, റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എഡിൻബറ ഫെലോ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹോണററി അംഗം തുടങ്ങിയ ബഹുമതികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എഴുത്തുകാരൻ പി.ശ്രീകുമാറിനെ ആഷറുടെ മകനാണ് ഇ–മെയിലിലൂടെ മരണവിവരം അറിയിച്ചത്.

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ‘ബാല്യകാലസഖി’, ‘ന്റുപ്പുപ്പാക്കൊരാനോണ്ടാർന്നു’, ‘പാത്തുമ്മയുടെ ആട്’ എന്നീ കൃതികളും തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ‘തോട്ടിയുടെ മകൻ’, മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ ‘ഇവിൾ സ്പിരിറ്റ്’, കെ.പി. രാമനുണ്ണിയുടെ ‘സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ’ തുടങ്ങിയവയും ആഷറാണ് ഇംഗ്ലിഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്. പെൻഗ്വിൻ സാഹിത്യസഹായി എന്ന റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാരെക്കുറിച്ചു ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി. കേരളത്തിൽ ഏറെക്കാലം താമസിച്ചു മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ചു ഗവേഷണപഠനങ്ങൾ നടത്തി.

തെക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തുമ്പോഴെല്ലാം തകഴിയുടെയും ബഷീറിന്റെയും വീട്ടില്‍ ആഷർ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. ബഷീറിന്റെ മരണശേഷവും ബഷീറിന്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും കാണാനെത്തി. കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴെല്ലാം എംടി യെയും ഡോ. എം.എന്‍. കാരശ്ശേരിയെയും കാണാനുമെത്തി. വിവർത്തകൻ നാരായണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനൊപ്പമായിരുന്നു ഈ യാത്രകളിലേറെയും.

1983 മുതൽ 1990 വരെ ഇന്റർനാഷനൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് തമിഴ് റിസർച്ച് പ്രസിഡന്റായും ആഷർ പ്രവർത്തിച്ചു. ഭാഷാശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥിയെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആഷർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിലാണ് ഏറെ ആകൃഷ്ടനായത്. ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ ഏറെ പഴക്കമുള്ള തമിഴാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം പഠിച്ചത്. തമിഴിന്റെ അതിർവരമ്പുകളിലൂടെ മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യമെത്തി. മലയാളപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബഷീറിന്റെ നോവൽ ആദ്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്തത്. മലയാള സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ തന്നെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു ഇടപെടലിനാണ് ഇത് വഴിതെളിച്ചത്.

വിവർത്തനമെന്ന പ്രക്രിയയെ എത്രമാത്രം ഗൗരവബുദ്ധിയോടെയാണ് ആഷർ സമീപിച്ചതെന്ന് ‘ന്റുപ്പാപ്പാക്കൊരാനോണ്ടാർന്നു’ എന്ന ബഷീർ കൃതിയുടെ വിവർത്തനത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. തനിനാടൻ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലെ ചില ബഷീർ പ്രത്യേകതകൾ മറികടന്നത് ഇംഗ്ലിഷിൽ പുതുരൂപങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചാണെന്ന് ആഷർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘കുഴിയാന’ എന്ന വാക്കിനു തുല്യമായി ‘ആന്റ് ലയൺ’ എന്നതാണെങ്കിലും സന്ദർഭോചിതമായി എലിഫന്റ് ആന്റ് എന്ന ഒരു പുതുരൂപം പരീക്ഷിച്ചതും ഇതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു. വിവർത്തനത്തിൽ മൂലകൃതിയുടെ ‘അർത്ഥം’ മാത്രം നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്നല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ ‘സ്വാദ്’ (ഫ്ലേവർ) വിവർത്തനത്തിലൂടെ ഇംഗ്ലിഷ് വായനക്കാർക്കും പകരുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയത്. ‘തർജിമ സ്ത്രീയെപ്പോലെയാണ്. അവൾ സുന്ദരിയെങ്കിൽ വിശ്വസ്തയല്ല; വിശ്വസ്തയെങ്കിൽ സുന്ദരിയുമല്ല’ എന്ന ചൊല്ലിന് ചുവടുപിടിച്ച് പ്രഫ. ആഷറുടെ തർജിമ ഒരേസമയം സുന്ദരിയും വിശ്വസ്തയുമാകുന്നു എന്നാണ് മലയാള ഭാഷാ പണ്ഡിതനായ എൻ.വി.കൃഷ്ണവാരിയർ ഒരിക്കൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

1955 ല്‍ ലണ്ടന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന് പിഎച്ച് ഡി നേടിയ ആഷര്‍, തമിഴ് ഭാഷാഗവേഷണത്തിന് നാലുവര്‍ഷം ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്‍ ,ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. 1965 മുതല്‍ 1993 വരെ എഡിന്‍ബറ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രഫസര്‍ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു. 1968 ല്‍ മിഷിഗന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, 1995 ല്‍ കോട്ടയം മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മലയാളം വിസിറ്റിങ് പ്രഫസറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.



English Summary: Ronald Eaton Asher, British linguist and educator specialised in Dravidian languages passed away