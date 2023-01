കരുനാഗപ്പള്ളി ലഹരിക്കടത്ത്: എ.ഷാനവാസിനെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് സജി ചെറിയാൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ കരുനാഗപ്പള്ളി ലഹരിക്കടത്ത് കേസില്‍ ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ സിപിഎം കൗൺസിലർ എ.ഷാനവാസിന് പങ്കുള്ളതായി തെളിവില്ലെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. എന്നാൽ, വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെന്നും തെറ്റായ രീതിയിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർ നീങ്ങിയാൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



‘‘ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെളിവൊന്നുമില്ല. അക്കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പരിശോധിക്കാൻ ആൾക്കാരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാന്തരമായി പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ല. അതിനാലാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്’’– മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാനവാസിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത‌ിരുന്നു. സജി ചെറിയാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിന്റെ ശുപാർശ, പിന്നാലെ ചേർന്ന ആലപ്പുഴ നോർത്ത് ഏരിയ സെന്റർ യോഗം അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഷാനവാസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ മൂന്നംഗ കമ്മിഷനെയും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

