ഭൂമി ഇടിഞ്ഞുതാഴുന്നു, വീടുകൾക്ക് വിള്ളൽ: എന്നിട്ടും ജോഷിമഠിൽ മണ്ണുതുരക്കൽ തകൃതി

ജോഷിമഠ് (ഉത്തരാഖണ്ഡ്) ∙ ഭൂമി ഇടിഞ്ഞുതാഴുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ജോഷിമഠിൽ നിരോധനാജ്ഞ മറികടന്ന് പുലർച്ചെ മണ്ണുതുരക്കൽ തകൃതി. വിള്ളൽ വീണ വീടുകളുടെ എണ്ണം 723 ആയി ഉയർന്ന ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിനൊപ്പമാണ് അനധികൃത നിർമാണങ്ങളും തുടരുന്നത്. ഇതിന്റെ വിഡിയോ എൻഡിടിവി പുറത്തുവിട്ടു.

ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടിനു ജോഷിമഠിനു തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശത്തു പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു മണ്ണ് തുരക്കുന്നതുമാണു വിഡിയോയിൽ. ദേശീയപാതയ്ക്ക് അരികിലായിട്ടായിരുന്നു ഈ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കല്ലുകളുമായി ക്രെയിനുകൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഒരു കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് തുരക്കലിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ, ജോലിക്കാരെ തടയാൻ ആരും ശ്രമിച്ചില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടായതോടെ ജോഷിമഠിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു നിരോധനമുണ്ട്. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള 2 ഹോട്ടലുകൾ പൊളിക്കാൻ അധികൃതർ നടപടിയും തുടങ്ങി. പൊളിക്കലിനെതിരെ ഹോട്ടലുടമയും കുടുംബവും സമരത്തിലാണ്. 131 കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറ്റി. വാസയോഗ്യമല്ലാതായ 86 വീടുകളാണുള്ളത്. പ്രദേശത്തു ചെറുഭൂചലനം വരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരീക്ഷണ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുമെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചു.

