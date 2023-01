തിരുവനന്തപുരം∙ പിഎസ്‌സി അംഗീകരിച്ച കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ നിയമന പട്ടിക സർക്കാർ തലത്തിൽ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം. പിഎസ്‌സി അംഗീകരിച്ച റാങ്ക് പട്ടികയിൽ പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ, നിയമനം ലഭിക്കാത്ത യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്ക് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ തന്നെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആദ്യം. യോഗ്യതയില്ലാത്ത സീനിയർ അധ്യാപകർക്കുകൂടി പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനം നൽകാനാണ് പുതിയ ഉത്തരവെന്ന് പരാതിയുണ്ട്.

കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ വിദഗ്ധസമിതി അഭിമുഖം നടത്തിയാണ് 110 അപേക്ഷകരിൽനിന്ന് 43 പേരുടെ റാങ്ക് പട്ടിക പിഎസ്‌സിക്കു ശുപാർശ ചെയ്തത്. പിഎസ്‌സിയുടെ ഡിപിസി യോഗം ചേർന്ന് ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. യുജിസി ചട്ടപ്രകാരം അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ട സിപിഎം അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാക്കളെക്കൂടി റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ പരാതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

യുജിസി ചട്ടപ്രകാരം പ്രിൻസിപ്പലിന് 15 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയം നിർബന്ധമാണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ നിയമനത്തിന് അധ്യാപകേതര തസ്തികയിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലയളവു കൂടി അധ്യാപന പരിചയമായി കണക്കാക്കാനും, ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ യുജിസിയുടെ അംഗീകൃത ജേർണലുകൾക്കു പകരം ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കപ്പെടാത്ത കോളജുകളിലെ ജേർണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളവകൂടി പരിഗണിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ പുതുതായി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് യുജിസി നിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാണ്. യുജിസി റെഗുലേഷനിൽ ഭേദഗതി വരുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരമില്ല.

യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന കോടതിയുടെയും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെയും വിധികളെ മറികടന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നിയമിച്ച 12 ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും 4 ലോ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെയും നിയമനങ്ങൾ അസാധുവാക്കികൊണ്ടുള്ള വിധികൾ നിലനിൽക്കേയാണ് വീണ്ടും യുജിസി ചട്ടങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രമോഷനുകൾ നൽകാനുള്ള നീക്കം. ട്രിബ്യൂണൽ അയോഗ്യരാക്കിയ പ്രിൻസിപ്പൽമാരിൽ രണ്ടുപേർ ഇപ്പോൾ കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരായി തുടരുകയുമാണ്. ഒരാൾ സിപിഎം അധ്യാപക സംഘടന നേതാവാണ്.



