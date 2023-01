‘രാമചരിതമാനസം സമൂഹത്തിൽ സ്പർധ വളർത്തി’: മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് നിതീഷ്

പട്ന ∙ തുളസീദാസ് രചിച്ച രാമചരിതമാനസം സമൂഹത്തിൽ സ്പർധ വളർത്തിയെന്ന ആർജെഡി മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പരാമർശം വിവാദമായി. നളന്ദ സർവകലാശാലയിലെ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം. മനുസ്മൃതിയും രാമചരിത മാനസവും ഗോൾവാൾക്കർ രചിച്ച വിചാരധാരയുമാണ് സമൂഹത്തിലെ സ്പർധയ്ക്കു കാരണമെന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പരാമർശം. ദലിത്, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർ ഈ കൃതികളെ എതിർക്കുന്നതിന്റെ കാരണമിതാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വിവാദ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചു ചന്ദ്രശേഖറിനോടു വിശദീകരണം തേടുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. മുസ്‌ലിം പ്രീണനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ ഹിന്ദു വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയതെന്നു ബിജെപി വക്താവ് നിഖിൽ ആനന്ദ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.



English Summary: Controversy over minister's remarks on Ramcharitmanas, Nitish Kumar to speak to him