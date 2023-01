യാത്രയ്ക്കിടെ യാത്രക്കാരന് അപസ്മാരം; കെഎസ്ആർടിസി നേരെ വിട്ടത് ആശുപത്രിയിലേക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ യാത്രയ്ക്കിടെ യാത്രക്കാരന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിട്ടു. വൈകിട്ട് 7.30 ഓടെ എറണാകുളത്തുനിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്കു പോകുകയായിരുന്ന ബസിലാണ് സംഭവം.

മാവൂർ റോഡിൽ അരയിടത് പാലം ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് യാത്രക്കാരന് അപസ്മാരം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഉടൻതന്നെ ബസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറ്റുകയും യാത്രക്കാരനെ കണ്ടക്ടറും ബസിലുള്ളവരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ബസ് യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവർ അഷ്റഫും കണ്ടക്ടർ ശിബിലയുമാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.



English Summary: KSRTC bus diverts route, rushes passenger to hospital and saves him.