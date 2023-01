മാനന്തവാടി∙ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന പേരില്‍ ഹോട്ടൽ ഉടമകളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ യുവാവ് പിടിയിൽ. വിവിധ ജില്ലകളില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വയനാട് മാനന്തവാടി സ്വദേശി ബേസില്‍ വര്‍ക്കിയെ ആണ് എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടര്‍ന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധന കര്‍ശനമാക്കിയത് മുതലെടുത്ത് അഭിഭാഷകനെന്ന വ്യാജേനയായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.



പാഴ്സല്‍ വാങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റബര്‍ ബാന്‍ഡ് തൊണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങി തന്‍റെ കുട്ടി ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് തട്ടിപ്പു നടത്തിയത്. ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഹോട്ടലുടമകളെ ഫോണില്‍ വിളിക്കും. വിശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ഭക്ഷണത്തിന് മുകളില്‍ റബര്‍ ബാന്‍ഡിട്ട് ചിത്രവും അയയ്ക്കും. പാലക്കാട്, തൃശൂര്‍, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ബേസില്‍ എറണാകുളത്ത് ഹോട്ടല്‍ ആന്‍ഡ് റസ്റ്ററന്‍റ് അസോസിയേഷന്‍ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് അസീസ് മൂസയില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത്. തന്റെ പരാതി ഒതുക്കി തീർക്കാൻ 10,000 രൂപയാണ് ബേസില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ സിഐ എസ്.വിജയശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പാഴ്സല്‍ വാങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന സമയം ബേസില്‍ ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Man Arrested for fraud in name of Food Poisoning