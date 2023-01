മാനന്തവാടി ∙ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി മാനന്തവാടി രൂപത. കടുവകള്‍ പെരുകിയത് വനംവകുപ്പ് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുവെന്നും കര്‍ഷകന്റെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വനംവകുപ്പിനാണെന്നും രൂപത കുറ്റപ്പെടുത്തി. മരിച്ച തോമസിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും രൂപത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വയനാട് പുതുശേരിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കടുവ ആക്രമിച്ച കര്‍ഷകന്‍ വെള്ളാരംകുന്ന് സ്വദേശി തോമസാണ് വൈകിട്ടോടെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. രാവിലെ കൃഷിയിടത്തില്‍ വച്ചാണ് തോമസിനെ കടുവ ആക്രമിച്ചത്.

കൈയ്ക്കും കാലിനും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ തോമസിനെ വൈകിട്ട് വിദഗ്ധ ചികില്‍സയ്ക്ക് കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്കു മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് മരണം. കടുവയെ ഉടന്‍ പിടികൂടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാര്‍ വനപാലകരെ തടഞ്ഞുവച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. മയക്കുവെടിവച്ച് പിടിക്കാന്‍ ‍നാട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കൂടുവച്ച് പിടികൂടാനാണ് ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. മരിച്ച തോമസിന്റെ കുടുംബത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Read also: വിദേശത്തെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു; ഭാര്യയെ കൊന്നു കുഴിച്ചിട്ടയാൾ ഒന്നര വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ



കടുവയെ പിടികൂടാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കും വരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ അറിയിച്ചു. തൊണ്ടര്‍നാട് പഞ്ചായത്തില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച യുഡിഎഫും ബിജെപിയും ഹര്‍ത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കടുവാ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലെ തൊണ്ടര്‍നാട്, തവിഞ്ഞാല്‍ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

English Summary: Diocese of Mananthavadi protested over the death of a farmer in a tiger attack