വിരമിച്ചവർക്ക് ആനുകൂല്യം: 2 വർഷം സാവകാശം വേണമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം∙ വിരമിച്ചവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം നൽകാൻ രണ്ടുവർഷത്തെ സാവകാശം വേണമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ഹൈക്കോടതിയിൽ. ആനുകൂല്യം നൽകാൻ വേണ്ടത് 83.1 കോടി രൂപയാണെന്നും കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

ഈ തുക ഒറ്റയടിക്കു നൽകാൻ നിലവിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ശേഷിയില്ല. ഘട്ടംഘട്ടമായേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനാകൂ. ഓരോ മാസവും 3.46 കോടി രൂപ വീതം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർക്കാമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Need 2 years time to distribute retirement benefits, KSRTC filed an affidavit in High Court