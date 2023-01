രാജ്യത്തെ റീട്ടെയ്ൽ പണപ്പെരുപ്പം ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ചില്ലറ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം (റീട്ടെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം) ഡിസംബറിൽ 5.72 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. ഒക്ടോബറിൽ 6.77 ശതമാനവും നവംബറിൽ 5.88 ശതമാനവുമായിരുന്നു റീട്ടെയ്ൽ പണപ്പെരുപ്പം. ഡിസംബറിലേത് ഒരു വർഷത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കാണെന്ന് നാഷനൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫിസ് (എൻഎസ്ഒ) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പറയുന്നു.

രണ്ടു മുതൽ ആറു ശതമാനം വരെയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ റീട്ടെയ്ൽ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പരിധി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി ഈ പരിധിയിൽ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തെ റീട്ടെയ്ൽ പണപ്പെരുപ്പം. ഒക്ടോബർ വരെ ആർബിഐയുടെ ഉയർന്ന മാർജിനായ 6 ശതമാനത്തിനു മുകളിലായിരുന്നു റീട്ടെയ്ൽ പണപ്പെരുപ്പം.

ഭക്ഷ്യവിലയിലെ ഇടിവാണ് ചില്ലറ പണപ്പെരുപ്പം കുറയാൻ കാരണം. പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനം വരുന്ന ഭക്ഷ്യവിലപ്പെരുപ്പം ഡിസംബറിൽ 4.19 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. നവംബറിൽ ഇത് 4.67 ശതമാനമായിരുന്നു.



English Summary: Retail Inflation Lowest In A Year, Falls To 5.72% In December