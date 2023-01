രാസലഹരിയുമായി മൂന്നു പേർ പെരുമ്പാവൂരിൽ പിടിയിൽ; കടത്തിയത് ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന്

കൊച്ചി ∙ രാസലഹരിയുമായി മൂന്നു പേര്‍ പെരുമ്പാവൂരിൽ പൊലീസ് പിടിയിൽ. കണ്ടന്തറ ചിറയിലാൻ വീട്ടിൽ ഷിബു (39), മുടിക്കൽ പണിക്കരുകുടി വീട്ടിൽ സനൂബ് (38), ചെങ്ങൽ പാറേലിൽ ഷബീർ (42) എന്നിവരെയാണ് കാഞ്ഞിരക്കാടു വച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 6.95 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടികൂടി. മയക്കുമരുന്ന് കടത്താനുപയോഗിച്ച ജീപ്പും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിവേക്‌ കുമാറിനു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രാസലഹരി കണ്ടെത്തിയത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം വട്ടം വച്ച് തടഞ്ഞാണ് പിടികൂടിയത്.

ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുമാണ് സംഘം രാസലഹരി കൊണ്ടുവന്നത്. പത്ത് ചെറിയ പായ്ക്കറ്റുകളിലും ഒരു ടിന്നിലുമായി വാഹനത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇത്. ഷിബു ഇതിനു മുൻപും മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇയാളുമായി അടുപ്പമുള്ളവർക്കാണ് വിൽപ്പന.

നർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി പി.പി.ഷംസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ.രഞ്ജിത്, എസ്ഐമാരായ ജോസി എം.ജോൺസൻ, പി.പി. ബിനോയി, സിപിഒമാരായ സി.കെ.മീരാൻ, ജിഞ്ചു കെ.മത്തായി തുടങ്ങിയവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary: Three Persons Arrested In Perumbavoor With Drugs