സ്കൂട്ടറിൽ ടിപ്പർ ഇടിച്ച് യുവതി മരിച്ചു; പ്രതിഷേധിച്ചവരുടെ താക്കോൽ ഊരി പൊലീസ്

ആലപ്പുഴ∙ എടത്വ നീരേറ്റുപുറത്ത് സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച ടിപ്പറിന്റെ ചക്രത്തിനടിയിൽ പെട്ട് യുവതി മരിച്ചു. ചങ്ങംകരി മുരളി സദനത്തിൽ മഞ്ജുമോൾ (42) ആണ് ഒൻപതരയോടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. അപകടത്തിനു പിന്നാലെ ടിപ്പർ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങിയോടി.

അപകടമുണ്ടാക്കിയ ടിപ്പറിനൊപ്പം എത്തിയ 4 ടിപ്പറുകള്‍ക്കു പോകാൻ പൊലീസ് സൗകര്യമൊരുക്കിയെന്നു പറഞ്ഞു പ്രതിഷേധിച്ച ഇരുചക്രവാഹനക്കാരുടെ താക്കോൽ ഊരിയത് സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടാക്കി. എസ്ഐയെ യാത്രക്കാരും നാട്ടുകാരും തടഞ്ഞു. നിരയായെത്തിയ ടിപ്പറുകളിൽ ഒരെണ്ണം സ്കൂട്ടറിനെ മറികടന്നെത്തിയാണ് മഞ്ജുവിനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത്.

ടിപ്പറിന്റെ ചക്രം മഞ്ജുവിന്റെ തലയിലൂടെ കയറി. മഞ്ജുവിനെ പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പൊടിയാടിയിൽ സ്വകാര്യ ബാങ്ക്് ജീവനക്കാരിയാണ് മഞ്ജു. അമ്പലപ്പുഴ – തിരുവല്ല റോഡിലാണ് അപകടം. റോഡിന്റെ ഓരം ചേർന്നാണ് മഞ്ജു സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നു.

ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായപ്പോൾ ടിപ്പറുകളെ കടത്തിവിടാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തവരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോൽ പൊലീസ് ഊരിയതോടെ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ കുടുങ്ങി. ഒരേ കമ്പനിയുടെ 4 ടിപ്പറുകളാണ് നിരയായി എത്തിയത്.

