സ്കൂൾ ബസിലേക്ക് ബൈക്ക് ഇടിച്ചുകയറി രണ്ട് കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു – വിഡിയോ

കാസർകോട്∙ സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍ ബസില്‍ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികരായ രണ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളായ അബി, പ്രതീഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബൈക്കിൽ മൂന്നുപേരും കൂടി കോളജിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. മഞ്ചേശ്വരം മിയപദവില്‍ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.



അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ബൈക്ക് സ്കൂൾ ബസിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഒരാൾ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെയാൾ മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റയാൾ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമെന്നാണ് വിവരം. സ്കൂൾ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരുക്കില്ല. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുന്നു.

English Summary: Two college students killed as bike rams into School bus in Kasaragod