ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ദലിത് യുവാവിന് മർദനം; കെട്ടിയിട്ട് പൊള്ളലേൽപിച്ചു

ഡെറാഡൂൺ∙ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ദലിത് യുവാവിനെ മർദിച്ചവശനാക്കിയ ശേഷം കെട്ടിയിട്ട് പൊള്ളലേൽപിച്ചതായി പരാതി. ബൈനോൾ ഗ്രാമവാസിയായ 22കാരനായ ദലിത് യുവാവ് ആയുഷിനാണ് മർദനമേറ്റത്. ജനുവരി 9ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉത്തർകാശി ജില്ലയിലെ സൽറ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

ആയുഷ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ ആയുഷിനെ മർദിക്കുകയും പിന്നീട് യുവാവിനെ കെട്ടിയിട്ടശേഷം പൊള്ളലേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയ യുവാവിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു,

ദലിതനായ താൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ് അക്രമികളെ ചൊടിപ്പിച്ചതെന്ന് യുവാവ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. യുവാവിന്റെ പരാതിയിൽ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ എസ്‌സി, എസ്ടി ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തതായി ഉത്തർകാശി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അർപൻ യദുവൻഷി പറഞ്ഞു. സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കിൾ ഓഫിസർ പ്രശാന്ത് കുമാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

English Summary: Dalit Man Tied Up, Burned With Sticks For Entering Temple