കൊൽക്കത്ത∙ നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3.5 ട്രില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാകും ഇന്ത്യയുടേതെന്ന് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് വി. അനന്ത നാഗേശ്വരൻ. മാത്രമല്ല, ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 7 ട്രില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2025ൽ 5 ട്രില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം എംസിസിഐയുടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ വച്ചായിരുന്നു നാഗേശ്വരന്റെ പ്രസ്താവന. 2024ലോ 2025ലോ യുഎസ് അവരുടെ പലിശ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഭൗമ – രാഷ്ട്രീയ, ഭൗമ – സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും രണ്ടുവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ചൈന തുറന്നതിന്റെ ആഘാതം ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചാനിരക്ക് ഏഴുശതമാനം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നാഷനൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫിസ് പ്രവചിച്ചത്.

English Summary: India expected to become a $7 trillion economy in seven years, says Chief Economic Advisor