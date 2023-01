‘ചുരുക്കം ചിലർക്കെതിരെ പരാതി ഉണ്ടാകും; തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കും സിപിഎം കൂട്ടുനിൽക്കില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയ്ക്കും പാർട്ടി കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. തെറ്റായ നടപടികളുണ്ടായാൽ നേതാക്കൾ ആർക്കും പിന്തുണ കൊടുക്കില്ല. ആരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റായ നടപടികളുമായി പാർട്ടിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്നും ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടി നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ഏതു ജില്ലയിലായാലും പാർട്ടി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും. ഒരു ജില്ലയ്ക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഒഴിവുണ്ടാകില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അന്യമാകുന്ന ഒന്നിനെയും പാർട്ടി സ്വീകരിക്കില്ല. അതെല്ലാം തിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകും. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ സംഘടനാ ഇടപെടൽ സ്വാഭാവികമാണ്. താഴേത്തട്ടിൽ വരെ പാർട്ടി ഇടപെടും. സസ്പെൻഷൻ എന്നത് പാർട്ടിയുടെ ജാഗ്രതയുള്ള നടപടിയാണ്. അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാലേ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ. പാർട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കേസുകളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിനു മികച്ച പാർട്ടിക്കാരുള്ള സംഘടനയിൽ ചുരുക്കം ചിലർക്കെതിരെ പരാതികൾ ഉണ്ടാകും. കുട്ടനാട്ടിൽ ആരും പാർട്ടി വിടില്ലെന്നും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുമെന്നും എം.വിഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ഇ.പി.ജയരാജന്റെ കുടുംബത്തിനു റിസോർട്ടിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി തയാറായില്ല. ‘‘ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ പരാതിയുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതും ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞതും മാധ്യമങ്ങളാണ്. പരാതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു മാധ്യമങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല. തെറ്റു തിരുത്തൽ പാർട്ടിക്കകത്താണ് നടത്തേണ്ടത്. റിസോർട്ട് വർഷങ്ങളായി ഉള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അത് ഇല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഘടനാപരമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. പാർട്ടിക്ക് ഒന്നും മറിച്ചുവയ്ക്കാറില്ല. എല്ലാ കാര്യവും തുറന്നു പറയുന്ന ആളല്ല താൻ. പറയേണ്ട വേദിയിൽ കാര്യങ്ങള്‍ പറയും.’’– എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്ന് ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നടത്താതെ ഏകപക്ഷീയമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ തലത്തിലും ചർച്ച നടത്തും. അല്ലെങ്കിൽ അപകടമുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും സ്വകാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആരംഭിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് 18വരെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കും. കാസർകോടുനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും. പി.കെ.ബിജു ജാഥയുടെ മാനേജർ ആയിരിക്കും. സി.എസ്.സുജാത, എം.സ്വരാജ്, ജെയ്ക്ക് സി.തോമസ്, കെ.ടി.ജലീൽ എന്നിവർ ജാഥയിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും.

