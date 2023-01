ഉന്നം മോദി, ബിഹാർ വിടാൻ നിതീഷ്? ‘നയിക്കാൻ തേജസ്വി’; ഇനി മകരസംക്രാന്തി ട്വിസ്റ്റ്

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലം മുതൽ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുടെയെല്ലാം കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് എല്ലാക്കാലത്തും ബിഹാറും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തലപ്പൊക്കമുള്ള അനേകം നേതാക്കളെയും സമ്മാനിച്ച മണ്ണാണ് ബിഹാറിന്റേത്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025–ൽ മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാലേകൂട്ടി തയാറായ സംസ്ഥാനമാണ് ബിഹാർ. ഇന്ത്യയുടെ ഈ കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് കുറെ നാളുകളായി നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾക്കു പിന്നിലെല്ലാം അടുത്ത വർഷത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ട് എന്നതു വ്യക്തം. അതിന്റെയെല്ലാം പ്രഭവകേന്ദ്രം ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ ജനതാദൾ (യുണൈറ്റഡ്) തലവൻ നിതീഷ് കുമാർ ആണു താനും. ബിജെപി നയിക്കുന്ന എൻഡിഎയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി നിലവിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കെ, നിതീഷ് കുമാർ ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി പദമാണോ? ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി കളം പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിതീഷിനെ ഈ പദവിയിലേക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാകുമോ? ബിഹാറിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നിതീഷ് കുമാറിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നുണ്ടോ? സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്റെ അവസാന ഇന്നിങ്സാണ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിതീഷ് കുമാർ ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആർജെഡി–ബിജെപി എന്ന നിലയിലേക്ക് ബിഹാറിലെ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം മാറുമോ? ഇങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് ദശകങ്ങളായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന, ബിഹാർ കർമഭൂമിയാക്കിയ ഒരാൾ കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ മറയുന്നതും– ശരത് യാദവ്. ബിജെപിയെ നേരിടാൻ നിതീഷ് കുമാർ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തു തന്നെയാണ് ബിജെപി ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹവുമായി ഉരസലുണ്ടാക്കിയ ശരത് യാദവ് വിടപറഞ്ഞതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ– മുലായം സിങ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ, ശരത് യാദവ്, ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് (ചിത്രം– Shahbaz Khan/PTI)

∙ ശരത് യാദവിനായി ലാലുവും നിതീഷും കാത്തുനിന്നു

ഇന്ത്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ബാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവം നേതാക്കളിലൊരാളായിരുന്നു അന്തരിച്ച ശരത് യാദവ്. മുലായം സിങ് യാദവും അരങ്ങൊഴിഞ്ഞത് അടുത്തിടെയാണ്. ലാലു പ്രസാദ് യാദവും നിതീഷ് കുമാറും ദേവഗൗഡയും അടക്കമുള്ള ഏതാനും പേരാണ് ഇനി ബാക്കി. കുറച്ചു കാലമായി ഒരുവിധപ്പെട്ട ബിജെപി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടായ്മകളിലെയൊക്ക മുഖമായി ശരത് യാദവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1970–കളുടെ ഒടുവിൽ ജെപി പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്ത് അലയടിച്ചു നിന്ന സമയത്ത് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ‌ കലപ്പയേന്തിയ കർഷക ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തവരിലൊരാളാണ് അദ്ദേഹം. മധ്യപ്രദേശിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ കളരിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് യുപിയിലേക്കും ഒടുവിൽ ബിഹാറിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ജനതാ പരിവാർ കുടുംബത്തിലെ അനേകം പിളർപ്പുകൾക്കൊടുവിൽ 2003–ൽ ജെഡി(യു) പിറവിയെടുക്കുന്നത് ശരത് യാദവിന്റെ കീഴിലാണ്. 1974 മുതൽ ഏഴു തവണ ലോക്സഭാംഗവും മൂന്നു തവണ രാജ്യസഭാംഗവുമായിട്ടുണ്ട്. 1989–ൽ വി.പി സിങ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു വർഷവും 1999–ൽ എ.ബി വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിൽ ജനതാദളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു വർഷവും മന്ത്രിയായിരുന്നു. 10 വർഷത്തോളം ജെഡി(യു)വിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡ‍ന്റായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യസഭാംഗത്വവും എടുത്തു കളഞ്ഞ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് പഴയ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ നിതീഷ് കുമാറായിരുന്നു എന്നതും ചരിത്രം. ജെഡി(യു)വിന്റെ ആദ്യ ദേശീയ പ്രസി‍ഡന്റും ശരത് യാദവ് ആയിരുന്നു.

ശരത് യാദവ് കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ജെഡി(യു) 2003 മുതൽ എൻഡിഎ അംഗമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എതിർപ്പുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല. 2005 മുതൽ ബിഹാറിൽ രൂപപ്പെട്ട ജെഡി(യു)–ബിജെപി സഖ്യ രൂപീകരണത്തിലും ശരത് യാദവിന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പം അദ്ദേഹം എൻഡിഎയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരികയായിരുന്നു. പിന്നീടൊരിക്കലും ശരത് യാദവ് തിരികെ പോയില്ല. 2017–ൽ എൻഡിഎയിലേക്ക് തിരികെ പോകാനുള്ള നിതീഷിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പുറത്തു പോയ ശരത് യാദവ് പിന്നീട് രൂപീകരിച്ച ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ആർജെഡിയിൽ ലയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ശരത് യാദവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവും നിതീഷ് കുമാറും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. മധേപ്പുരയിൽ അദ്ദേഹം ലാലുവിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും തോൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാലുവിനെ ആദ്യമായി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതിലും ശരത് യാദവിന് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അവസാന നേതാക്കളിൽ പ്രധാനിയായ നിതീഷ് കുമാർ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാവുമോ എന്ന ചോദ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങുന്ന സമയത്തു തന്നെയാണ് ശരത് യാദവ് വിടവാങ്ങുന്നത്.

∙ നിതീഷിനു ചുറ്റും ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയം

ജനുവരി 14–ന് മകരസംക്രാന്തി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബിഹാറിൽ മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടന്നേക്കും. നിലവിൽ 31 മന്ത്രിമാരാണ് ബിഹാറിലുള്ളത്. 36 മന്ത്രിമാർ വരെ പരമാവധി ആകാം എന്നതിനാൽ ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരെ ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കാം. കാരണം, ഒരുകാലത്ത് തന്റെ ബദ്ധശത്രുവായിരുന്ന ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകൻ തേജസ്വി യാദവായിരിക്കും തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമി എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള നിതീഷ് കുമാർ, ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി. ബിഹാറിൽ തനിക്ക് കീഴിൽ തേജസ്വിയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നിതീഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുകയും പിന്നീട് ബിഹാറിലെ കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ഒടുവിൽ തന്റെ പാർട്ടിയായ ആർഎൽഎസ്പിയെ ജെഡി(യു)വിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഉപേന്ദ്ര കുശ്‍വാഹയുടെ മോഹങ്ങളാണ് ഇതോടെ നിതീഷ് തകർത്തത്. നിതീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ജെഡി(യു)വിലെ മുതിർന്ന നേതാവാണ് കുശ്‍വാഹ‌. തേജസ്വിക്കൊപ്പം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ഭാവിയിൽ നിതീഷിന്റെ പിൻഗാമിയാവുക എന്നതായിരുന്നു കുശ്‍വാഹയുടെ ശ്രമം.

എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കുശ്‍വാഹ പഴയ ബിജെപി ബന്ധം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. മകര സംക്രാന്തിക്ക് മറ്റു പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ബിജെപി നേതാക്കളേയും അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് കുശ്‍വാഹ തന്നെ നിതീഷിനെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യത്തോട് അനുകൂല നിലപാടല്ല കാണിച്ചത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ആർജെഡിയും ഇനിയൊരു ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയുണ്ടാകുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. തങ്ങളേക്കാൾ സീറ്റെണ്ണം കുറഞ്ഞ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം കൈയാളുന്നത് ആർജെഡിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. 2025–ൽ മഹാഗഡ്ബന്ധനെ നയിക്കുന്നത് തേജസ്വിയായിരിക്കും എന്ന് നിതീഷ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല, മറിച്ച് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കൈ നോക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പിന്നാലെയുണ്ടായി.

∙ കുശ്‍വാഹയുടെ മോഹങ്ങൾ കൊഴിയുമോ?

കുശ്‍വാഹയെ മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകി തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുമോ എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നു. കുശ്‍വാഹ പാർട്ടി വിട്ടാൽ അത് നിതീഷിനും മഹാഗഡ്ബന്ധനും ക്ഷീണമാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. നിതീഷിനെ പോലെ യാദവേതര ഒബിസി വിഭാഗമാണ് കുശ്‍വാഹയുടേതും. ബിഹാർ ജനസംഖ്യയുടെ 10 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന നിർണായക സമുദായങ്ങളാണിത്. നിതീഷ് കുർമി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇതിനു സമാനമായ കോറി സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് കുശ്‍വാഹ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കുശ്‌വാഹ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് നിതീഷിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും എന്നതുറപ്പ്. അതിനൊപ്പം, മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ യാദവ വോട്ടുകൾക്കൊപ്പം ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന യാദവേതര വോട്ടുകൾ ആർജെ‍ഡിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും എന്നതും പ്രധാനമാണ്. തേജസ്വി യാദവിനെ തന്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമിച്ചതു വഴി നിതീഷ് കുമാർ വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കുശ്‍വാഹ പക്ഷത്തെ നേതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബിഹാറിലെ മന്ത്രിസഭാ വികസനം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ബിജെപി ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ആർജെഡി–കോൺഗ്രസിനൊപ്പം മഹാഗ‍ഡ്ബന്ധൻ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നത്. 19 എംഎൽഎമാരുള്ള കോൺഗ്രസിന് രണ്ടു മന്ത്രിമാരാണുള്ളത്. തങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മന്ത്രിസ്ഥാനം കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് ആവശ്യം നിതീഷ് പരിഗണിച്ചേക്കും. ആർജെഡിക്കും ജെ‍‍ഡി(യു)വിനും കൂടുതൽ മന്ത്രിമാരെ ലഭിച്ചേക്കും. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 16 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആർജെഡിക്കുള്ളത്. നിതീഷിന്റെ ജെ‍ഡി(യു)വിന് 11 മന്ത്രിമാരും ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാം മോർച്ച (സെക്യുലർ)യ്ക്ക് ഒരു മന്ത്രിപദവുമുണ്ട്.

∙ മൂന്നിൽ രണ്ടിടത്തും പരാജയം, കോളടിച്ചത് ബിജെപിക്ക്?

അതേ സമയം, തേജസ്വിയായിരിക്കും 2025–ൽ മുന്നണിയെ നയിക്കുക എന്ന നിതീഷിന്റെ പരാമർശത്തോട് ആർജെ‍ഡി കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. നിതീഷും തേജസ്വിയുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല എന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നതും. എന്നാൽ ഈ വർഷം തന്നെ നിതീഷ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള ദൗത്യവുമായി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് സൂചനകൾ. അങ്ങനെയങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ തേജസ്വി മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തും. നിതീഷുമായി ആർ‌ജെഡിയുടെ നിരവധി എംഎൽഎമാർ സ്വരച്ചേർച്ചയിലല്ലെങ്കിലും പാർട്ടി നേതൃത്വം മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിതീഷ് കുമാറിനെ കൂടി ഒപ്പം നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് ഇതാണ് നല്ലതെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ.

ബിഹാർ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി രാജ്യസഭാ എംപിയുമായ സുശീൽ കുമാർ മോദി, നിതീഷ് കുമാർ (ഫയൽ ചിത്രം)

അതേ സമയം, അടുത്തിടെ നടന്ന മൂന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചത് ബിജെപിയാണ് എന്നത് ഭരണമുന്നണിയെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആർജെഡിക്കുള്ള യാദവ വോട്ട് ബാങ്കും ജെഡ‍ി(യു)വിന്റെ ഒബിസി, ഇബിസി എന്ന അതീവ പിന്നാക്കക്കാർ, മഹാദലിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും, ചെറുതെങ്കിലും ഏഴ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മുന്നണിയായി മത്സരിച്ചിട്ടും ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നിതീഷിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നീക്കവും മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ ആർജെഡിയേയും കോൺഗ്രസിനെയും ഇടതുപാർട്ടികളെയുമെല്ലാം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർജെഡിയുടേയും നിതീഷിന്റെ വോട്ടുബാങ്കിന്റെയും ബലത്തിലാണ് 2015ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 243 സീറ്റിൽ 178 എണ്ണം മഹാഗ‍ഡ്ബന്ധൻ നേടിയത്. 2024–ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും 2025–ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ വോട്ട് നില സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാ പാർട്ടികളും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മദ്യനിരോധനം പോലുള്ളവ തിരിച്ചടിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഭരണമുന്നണിയിലെ മറ്റുള്ള പാർട്ടികൾ.

സമാധാൻ യാത്രക്കിടെ നിതീഷ് കുമാർ സിവാനിൽ (ചിത്രം–പിടിഐ)

∙ കുടി നിർത്തിച്ച നിതീഷ് വോട്ടും കളയുമോ?

2016–ൽ മദ്യനിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നവരാണ് ആർജെ‍ഡിയെങ്കിലും നിതീഷിനൊപ്പം ഭരണം പങ്കിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തിടെ തന്റെ ‘സമാധാൻ‌ യാത്ര’യുടെ ഭാഗമായി നിതീഷ് കുമാർ സിവാൻ ജില്ല സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെയുണ്ടായ വ്യാജമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ 80 പേരോളം മരിച്ച സ്ഥലമാണിത്. സർക്കാർ കണക്കിൽ മരണം 45 മാത്രമേയുള്ളൂ. തണുത്ത പ്രതികരണമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിതീഷ് കുമാറിന് ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. മികച്ച പ്രതിച്ഛായയുള്ള, അഴിമതിക്കാരനല്ലാത്തയാൾ എന്നതായിരുന്നു നിതീഷ് കുമാറിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് കാരണമെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിൽ ഇടിവു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരിൽ ജെഡി(യു)ക്കാരുമുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെ മദ്യനിരോധനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണ്.

നാലു ലക്ഷത്തോളം കേസുകളാണ് മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ കേവലം ഒരു ശതമാനം മാത്രവും. മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലായി കേസെടുക്കപ്പെടുന്നതും അറസ്റ്റിലാകുന്നതും പാവപ്പെട്ടവരും ഒബിസി, ഇബിസി, പട്ടികജാതി സമുദായക്കാരുമാണ്. നിതീഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ട് ബാങ്കാണ് ഈ സമുദായങ്ങൾ. മദ്യ നിരോധനം കൊണ്ടുവന്നതു വഴി കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാന ഖജനാവിന് നഷ്ടപ്പട്ടത് 40,000 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാലോ, ബിഹാറിലെവിടെയും വ്യാജമദ്യം സുലഭമാണ്. വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ മദ്യദുരന്തവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ബിഹാറിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ (ഫയൽ ചിത്രം)

വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെയാണ് മദ്യനിരോധന വിഷയത്തിലെ നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ ഇളവുകൾ വരുത്താൻ നിതീഷ് കുമാർ തയാറായത്. ഒരാൾ മദ്യമുണ്ടാക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാമത്തിന് മുഴുവനായി വലിയ തുക പിഴ ചുമത്തുക, കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മദ്യം സൂക്ഷിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താലും കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ശിക്ഷകളായിരുന്നു മദ്യനിരോധനത്തിന്റെ പേരിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നത്. പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെ മൂന്നു തവണയായി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തു. മദ്യപിച്ച കുറ്റത്തിന് ഒരാൾ ആദ്യമായി പിടിയിലായാൽ 2000–5000 പിഴയാണ് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ. മജിസ്ട്രേറ്റിനു മുമ്പാകെ ഈ പിഴത്തുക അടയ്ക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഒരു മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. രണ്ടാം തവണയും ഒരാളെ മദ്യപിച്ചതിന് പിടികൂടിയാൽ ഒരു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയാണ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. മദ്യനിരോധനം വഴി കോടതികളുടെ ശകാരവും നിതീഷ് കുമാർ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. യാതൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയുമില്ലാതെയാണ് നിയമ നിർമാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കോടതികൾ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും മദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡസൻ കണക്കിന് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയാണ് പട്ന ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ ജോലിയെന്നും ജുഡീഷ്യറിയെ പോലും സ്തംഭിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെന്നും കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻവി രമണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനും ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതുമായ നിയമനിർമാണം നടത്തിയതിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും സുപ്രീം കോടതി ബിഹാർ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഇറക്കാനും തുപ്പാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മദ്യനിരോധന‌ വിഷയത്തിൽ നിതീഷ് കുമാർ.

നിതീഷ് കുമാർ, നരേന്ദ്ര മോദി (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ നിതീഷ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ

തേജസ്വിയെ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നിതീഷ് കുമാർ കാലുമാറുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും ആർജെഡിയിലുണ്ട്. ബിജെപിയും ആർജെഡിയുമായി മാറി മാറി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യാെതാരു മടിയുമില്ലെന്ന് നിതീഷ് കുമാർ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണിത്. അതുെകാണ്ടു തന്നെ അധികാര കൈമാറ്റം എത്രയും വേഗം നടക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ആർജെഡിയെ ബിഹാറിന്റെ ഭരണമേൽപ്പിച്ച് രാജ്യമൊട്ടാകെ യാത്ര നടത്താൻ നിതീഷ് കുമാർ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പും അദ്ദേഹത്തെ വലയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്. നിതീഷ് അധികാരത്തിലില്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജെഡി(യു) ദുർബലമാവുകയും ബിജെപി അടിത്തറ വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നിതീഷിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങൾ ബിജെപിക്കൊപ്പം പോകാൻ തയാറാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ തെളിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജെഡി(യു)വിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ബിജെപി ബിഹാറിൽ തങ്ങളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിച്ചതും പ്രധാന പാർട്ടികളിലൊന്നായി വളർന്നതും. ഇന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ജെ‍ഡി(യു) തകർന്നാൽ അത് സാധിക്കുമെന്ന് ബിജെപിക്ക് അറിയാം.

2015-ൽ മഹാഗഡ്ബന്ധന്റെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ 71 സീറ്റായിരുന്നു ജെഡി(യു)വിന്. 80 സീറ്റുകൾ ആർജെഡിയും 53 സീറ്റുകൾ ബിജെപിയും 27 സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസും നേടി. എന്നാൽ ഇടക്കാലത്ത് വച്ച് നിതീഷ് സഖ്യം പിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബിജെപിക്കൊപ്പം പോയി. 2020–ൽ ബിജെപിക്കൊപ്പമാണ് നിതീഷ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ഫലം ഇങ്ങനെ: ആർജെ‍ഡി– 75, ബിജെപി – 74, ജെഡി(യു) – 43. ജെഡി(യു)വിന് ഒറ്റയടിക്ക് 28 സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ബിജെപിക്ക് കൂടിയത് 21 സീറ്റുകൾ. ബിജെപിയാണ് പാലം വലിച്ചതെന്ന് ജെഡി(യു) നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞു. സീറ്റുകൾ കുറവാണെങ്കിലും നിതീഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനുള്ള ‘മഹാമനസ്കത’ ബിജെപി കാണിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെക്കൂടി നിയമിച്ച് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കി. രണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരെ വയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയായിരുന്നു എന്ന് നിതീഷ് പിന്നീട് പറ‍ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ജെഡി(യു)വിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കളെ ഉപയോഗിച്ച് ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വമാണ് ബിഹാർ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന ആരോപണം ജെഡി(യു)വിൽ നിന്ന് പതിയെ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഒടുവിലായിരുന്നു നിതീഷ് വീണ്ടും മറുകണ്ടം ചാടി ആർജെഡിക്കും കോൺഗ്രസിനുമൊപ്പം പോയത്. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെഡി(യു)വിനെ തങ്ങളുടെ ജൂനിയർ പങ്കാളിയാക്കി ഭരണം പിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ബിജെപി പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

നരേന്ദ്ര മോദി, നിതീഷ് കുമാർ (ഫയൽ ചിത്രം)

ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാൽവയ്പ് നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടേയും പിന്തുണ അദ്ദേഹം ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിഹാറിലെ മണ്ണൊലിച്ചു പോകാതെയും നോക്കണം, ഡൽഹിയിൽ‌ ചുവടുറപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ ഉരുത്തിരിയുന്നുവെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് ആർജെഡിയും ബിജെപിയും അടുത്ത ചുവടു വയ്ക്കാനൊരുങ്ങുന്നുമുണ്ട്.

