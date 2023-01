വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു; 6 യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് പൂട്ടിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ആറ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ കൂടി നിരോധിച്ച് വാർത്താ വിക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിഐബി ഫാക്റ്റ് ചെക്ക്. ഈ ചാനലുകളിൽ നൂറിലധികം വ്യാജ വാർത്താ വിഡിയോകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തായി കണ്ടെത്തിയതായും ചാനലുകൾക്ക് 20 ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സ് ഉണ്ടെന്നും വാർത്താ വിക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നേഷൻ ടിവി, സംവാദ് ടിവി, സരോകർ ഭാരത്, നേഷൻ 24, സ്വർണിം ഭാരത്, സംവാദ് സമാചാർ എന്നീ ചാനലുകൾക്കാണ് പൂട്ടു വീണത്. ഈ ചാനലുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യാജ വാർത്തകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആറ് ട്വിറ്റർ ത്രെഡുകൾ ഫാക്റ്റ് ചെക്ക് യൂണിറ്റ് പുറത്തിറക്കിയതായും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, സുപ്രീം കോടതിയിലെയും പാർലമെന്റിലെയും നടപടിക ക്രമങ്ങൾ, സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായാണ് മന്ത്രാലയം ആരോപിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ് മെഷീനുകൾ നിരോധിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകളും രാഷ്ട്രപതിയും ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഭരണഘടനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളും ചാനലുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായി മന്ത്രാലയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാർത്തകൾ ആധികാരികമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ക്ലിക്ക്ബൈറ്റുകൾ, സെൻസേഷനൽ ചിത്രങ്ങൾ, ടെലിവിഷൻ വാർത്താ അവതാരകരുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോ​ഗിച്ചതായും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പിഐബിയുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് യൂണിറ്റിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ നടപടിയാണിത്. 2022 ഡിസംബർ 20-ന് വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് മൂന്ന് ചാനലുകളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ചാനലുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ യൂട്യൂബിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

English Summary: 6 YouTube channels found spreading fake news and anti-India content, may be banned: Officials