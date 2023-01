ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലും എൻസിആറിലും (ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖല) തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അതിശൈത്യം പിടിമുറുക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കുറഞ്ഞ താപനില മൂന്നു ഡിഗ്രിയായി വരെ താഴുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ 10.2 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു കുറഞ്ഞ താപനില. ജനുവരി 16നും 18നുമിടയിൽ ഡൽഹിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അതിശൈത്യതരംഗം ആഞ്ഞടിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചത്. ആയാ നഗറിലും റിഡ്ജിലും ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും കുറഞ്ഞ താപനില 3 ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നേക്കും.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ഉത്തരേന്ത്യയെ കൊടുംതണുപ്പിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട ശൈത്യതരംഗത്തിന് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശമനമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തണുപ്പ് കൂടിയതിനെ തുടർന്നു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആളുകളോട് അധികസമയം പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്തുന്നതിനു വൈറ്റമിൻ–സി നിറഞ്ഞ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളം കഴിക്കണമെന്നും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ താപനില മൈനസ് നാലു ഡിഗ്രി വരെ താഴുമെന്ന് ചില കാലാവസ്ഥ ഏജൻസികൾ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 3–4 ഡിഗ്രി വരെ മാത്രമേ താപനില താഴൂ എന്നും പൂജ്യത്തിനു താഴേക്ക് പോകില്ലെന്നും സ്കൈമെറ്റ് എന്ന ഏജൻസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വീടില്ലാത്തവരെയും മൃഗങ്ങളെയുമാണു ശീതതരംഗം കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കെ അവർക്ക് പാർപ്പിടമൊരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

