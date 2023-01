കൊച്ചി∙ സിപിഎം മുന്‍ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അശ്ലീല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ നീതി തേടി ഇരകളായ കൂടുതല്‍ വീട്ടമ്മമാര്‍. നാലു മാസം മുന്‍പ് മറ്റൊരു വീട്ടമ്മ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും പാര്‍ട്ടി സമ്മര്‍ദത്തെ തുടര്‍ന്ന് അയ്യമ്പുഴ പൊലീസ് കേസ് അട്ടിമറിച്ചെന്നാണ് ആരോപണം. പലതവണ സ്റ്റേഷനിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയെങ്കിലും സിഐ പരാതിപോലും കേട്ടില്ലെന്നു വീട്ടമ്മയുടെ കുടുംബം പറയുന്നു.



സിപിഎം എറണാകുളം ചുള്ളി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ബിജുവിനെതിരെയാണു വീട്ടമ്മയുടെ പരാതി. റോഡിലൂടെ നടന്നുപോയ വീട്ടമ്മയുടെ ചിത്രം മുഖം പോലും മറയ്ക്കാതെ ബിജു അശ്ലീല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ‘‘സാമൂഹിക അനീതിയായാണ് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പലർക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാണക്കേടുകൊണ്ടും പേടികൊണ്ടും മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് പലരും. കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്’’ – പരാതിപ്പെട്ട വീട്ടമ്മയുടെ കുടുംബാംഗം പറയുന്നു.

ആലുവ എസ്പിക്ക് വീട്ടമ്മ നേരിട്ടെത്തി തെളിവു സഹിതം പരാതി നല്‍കി. നടപടിക്കായി അയ്യമ്പുഴ പൊലീസിനു പരാതി കൈമാറിയെങ്കിലും മൊഴിയെടുത്തതൊഴിച്ചാല്‍ കാര്യമായ അന്വേഷണമുണ്ടായില്ല. സമാനമായ മറ്റൊരു പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനോടൊപ്പം ഈ പരാതിയും അന്വേഷിക്കാമെന്ന മറുപടിയാണ് പരാതിക്കാരിക്ക് പൊലീസ് നല്‍കിയത്.

‘‘സിഐയുടെ അടുത്തുചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേസൊന്നും കേട്ടില്ല. കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. പല പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരും ഇതിനിടയിൽത്തന്നെ അവിടെ വിളിക്കുകയും വരികയും പോകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ കളികൾ ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങളെ മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയതാണെന്നും വ്യക്തമായി. പൊലീസുകാരും ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ നിരവധിക്കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നേക്കാം’’ – കുടുംബം പറയുന്നു.

നിരവധിപ്പേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ച ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളിലേക്കോ അന്വേഷണം നീളാതിരിക്കുന്നതും ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ‘‘സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളുടെയുമൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കതായ ശിക്ഷ മേടിച്ചുകൊടുത്ത് ഉറവിടം കണ്ടെത്തി ഇത് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പാണ് പൊലീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭവിഷ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.

