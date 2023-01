മൂന്നാംമുന്നണി നീക്കം സജീവം; കെസിആറിന്റെ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കാൻ പിണറായി വിജയനും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മൂന്നാം മുന്നണി നീക്കങ്ങള്‍ക്കിടെ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു നടത്തുന്ന റാലിയില്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പങ്കെടുക്കും. ബുധനാഴ്ച ഖമ്മത്ത് 4 മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷനിരയിലെ ചില നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ക്ഷണമില്ല. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ സമാനമനസ്കരെ ഒന്നിച്ചു നിര്‍ത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ബിആര്‍എസ് പറയുന്നു.

ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളുമായി തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതിയെ കെ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതിയാക്കിയ (ബിആര്‍എസ്) ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബഹുജന പരിപാടിയാണ് ഖമ്മത്ത് നടക്കുക. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനും ബദല്‍ ഒരുക്കാനാണ് കെസിആര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പിണറായി വിജയനെക്കൂടാതെ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാള്‍, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്‍ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും. സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ്, കര്‍ണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി എന്നിവരും റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

ഫെഡറലിസത്തിനും കര്‍ഷകര്‍ക്കും എതിരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളെ എതിര്‍ക്കാനുള്ള കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് ബിആര്‍എസ് റാലിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് ദേശീയതലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സഖ്യം വേണ്ടെന്നാണ് സിപിഎം തീരുമാനം. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപന പരിപാടിയിലേക്ക് ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവിന്‍റെ ബിആര്‍എസിനെയും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടിയെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പിണറായി വിജയന്‍ ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവുവുമായി നേരത്തെയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Pinarayi Vijayan will take part in Chandrasekhar Raos rally