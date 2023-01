തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് ബിജെപി; നിർവാഹക സമിതി യോഗം തിങ്കൾ മുതൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർണായക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗം തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ആരംഭിക്കും. കേരളത്തിലെ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ അടക്കം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷരുടെയും ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെയും കാലാവധി നീട്ടാൻ തീരുമാനമെടുക്കും. രാജ്യത്തെ മധ്യവർഗത്തിനിടയിൽ അസംതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന ആർഎസ്എസ് ആശങ്കയും ചർച്ചയാകും.

ത്രിപുരയും കർണാടകയും മധ്യപ്രദേശും അടക്കം 9 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ജമ്മു കശ്മീർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങി വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ജനവിധിക്കായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ 2 ദിവസത്തെ യോഗം ആവിഷ്കരിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര‌മന്ത്രിമാരും അടക്കം 350 അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. ദേശീയ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗമാണ് ആദ്യം ചേരുക. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷരും സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ തുടരട്ടെ എന്നാണു നിലവിലെ ധാരണ.

സാമ്പത്തികം, രാഷ്ട്രീയം, പാവപ്പെട്ടവരുടെ ക്ഷേമം, ഇന്ത്യയുടെ ജി20 അധ്യക്ഷ പദവി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതികൾ താഴേത്തട്ടിൽ എത്തുന്നത് അവലോകനം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരം അടക്കം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട 160 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റോഡ് ഷോ പരിഗണനയിലുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ റോഡ് ഷോ ഒഴിവാക്കിയേക്കാം.

English Summary: BJP's two day long national executive meet to begin from Monday